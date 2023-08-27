Де вручатимуть найбільше повісток у випадку посилення мобілізації

Вручення повістки військовозобов'язаному. Фото: vn.20minut.ua

Посилення мобілізації в Україні може передбачати збільшення видачі повісток. Таким чином працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки можуть вручати повістки військовозобов'язаним на їх робочих місцях та в підприємствах.

Про це повідомляє ТСН.

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Посилення мобілізації в Україні

В обласних ТЦК повідомили, що після заяви президента України ще не надійшло письмових вказівок щодо посилення мобілізації. Однак вірогідність того, що це може відбутися найближчим часом, залишається великою.

"Поки що єдиним напрямком, де можливе посилення, можна вважати оповіщення на підприємствах, на робочих місцях військовозобов'язаних. Інші напрямки, на наш погляд, були посилені після повномасштабного вторгнення", — цитує видання джерело в одному з обласних військкоматів.

Нагадаємо, що секретар РНБО України Олексій Данілов підтвердив, що в системі мобілізації очікувати на нововведення не варто. Попри це, плануються додаткові заходи щодо призову військовозобов'язаних.

Також ми писали, що на тлі заяви Президента України Володимира Зеленського почалися обговорення нової хвилі мобілізації, адже цього потребує військо. Проте не кожен буде перебувати "на нулі", а буде займатися тією справою, яку він знає.

Додамо, що в Україні продовжує тривати воєнний стан і загальна мобілізація. Влада пропонує посилити військовий призов, однак для цього їй потрібно оновити законодавство.