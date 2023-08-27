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Где будут вручать больше всего повесток в случае усиления мобилизации

27 августа 2023 06:02
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Где будут вручать больше всего повесток в случае усиления мобилизации
Вручение повестки военнообязанному. Фото: vn.20minut.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ужесточение мобилизации в Украине может предусматривать увеличение выдачи повесток. Таким образом, работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки могут вручать повестки военнообязанным на их рабочих местах и в предприятиях.

Об этом сообщает ТСН.

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Усиление мобилизации в Украине

В областных ТЦК сообщили, что после заявления президента Украины еще не поступило письменных указаний по усилению мобилизации. Однако вероятность того, что это может произойти в ближайшее время, остается большой.

"Пока единственным направлением, где возможно усиление, можно считать оповещения на предприятиях, на рабочих местах военнообязанных. Другие направления, на наш взгляд, были усилены после полномасштабного вторжения", — цитирует издание источник в одном из областных военкоматов.

Напомним, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов подтвердил, что в системе мобилизации ожидать нововведения не стоит. Несмотря на это, планируются дополнительные меры по призыву военнообязанных.

Также мы писали, что на фоне заявления Президента Украины Владимира Зеленского начались обсуждения новой волны мобилизации, ведь в этом нуждается войско. Однако не каждый будет находиться на нуле, а будет заниматься тем делом, которое он знает.

Добавим, что в Украине продолжает длиться военное положение и всеобщая мобилизация. Власти предлагают усилить военный призыв, однако для этого ей нужно обновить законодательство.

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