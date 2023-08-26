Данілов розповів, чи зміняться правила мобілізації в Україні

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: sluga-narodu

Секретар РНБО України Олексій Данілов підтвердив, що в системі мобілізації очікувати на нововведення не варто. Попри це, плануються додаткові заходи щодо призову військовозобов'язаних.

Про це Данілов повідомив в ефірі Українського радіо.

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За словами Данілова, з моменту початку воєнних дій 24 лютого 2022 року українська система мобілізації функціонує без змін. Усі рішення було ухвалено ще першого дня військових подій. Мобілізаційні заходи продовжуються, враховуючи потреби у чисельності військовослужбовців.

Також Данілов висловив припущення щодо можливості додаткового призову.

"Хоча армія і висловлює потребу в додаткових ресурсах, це не означає, що заклик перевищуватиме встановлені раніше рамки. Ми завжди суворо стежимо за чисельністю тих, хто закликається, щоб не перевантажувати військову службу", — зазначив він.

На завершення Данілов зазначив, що президент України Володимир Зеленський збере зустріч РНБО для обговорення питання про перевірку військово-медичних комісій у найближчому майбутньому.

Нагадаємо, що в Україні продовжується воєнний стан і загальна мобілізація. Влада пропонує посилити військовий заклик, проте для цього їм потрібно оновити законодавство.

Також ми повідомляли, що попри те, що воєнний стан та загальна мобілізація в Україні продовжуються вже другий рік, серед українців залишаються популярними багато міфів про заклик на військову службу, більше — з'являються нові.