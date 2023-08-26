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Юрист объяснил, кого должны забрать в первую очередь в случае усиления мобилизации

26 августа 2023 06:15
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Юрист объяснил, кого должны забрать в первую очередь в случае усиления мобилизации
Украинские защитники шагают на плацу. Фото: "Вечерний Киев"
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Украине продолжает длиться военное положение и всеобщая мобилизация. Власти предлагают усилить военный призыв, однако для этого им нужно обновить законодательство.

Об этом рассказывает адвокат Олег Леонтьев.

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По словам адвоката, заявления властей об усиленной мобилизации юридически напрямую никого не обязывают. Нужны изменения в законодательстве, в частности, пересмотр указа 402 относительно военно-врачебной экспертизы в ВСУ.

Так, согласно этому положению военные, серьезно травмировавшиеся в бою (например, потерявшие конечность) могут стать ограниченно пригодными и дальше выполнять задачи в части. Существуют также лица в тылу, которые имеют право на отсрочку по закону, но фактически участвуют в боевых действиях, заменяя травмировавшихся на фронте.

"К сожалению, в военкоматах сидят сотни здоровых быков в бронежилетах, которые могут обеспечить батальоны. Все они служат в воинской части, и вместо обороны страны, ловят по городам и селам призывников. Кроме того, целые бригады и корпуса сидят в тылу: Нацполиция, сотрудники Бюро экономической безопасности, Государственная исполнительная служба Украины — от них вообще нет никакой пользы, работники органов военного управления, в которые входят, в частности, государственные предприятия Минобороны, такие как лесокомбинаты, комбинаты железобетонных изделий. У них у всех есть отсрочки по закону", — отметил Леонтьев.

Адвокатов могут мобилизовать, а прокуроров нет

Специалист заявил, что адвокаты возмущаются тем, что прокуроров не мобилизуют, хотя по закону имеют на это право, а вот сами адвокаты подпадают под военный призыв в любом случае.

"Но им сделали брони. И никакой военком не скажет, что снимет эту бронь. И часто происходит следующее: идет судебный процесс, прокурору не нравится позиция адвоката, он подмигивает военному, и тот просто на пороге суда вручает адвокату повестку и все отправляют в окоп. Таких случаев много", — добавил адвокат.

Напомним, что, несмотря на то, что военное положение и общая мобилизация в Украине продолжаются уже второй год, среди украинцев остаются популярными многие мифы о призыве на военную службу, больше — появляются новые.

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