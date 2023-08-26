Юрист пояснив, кого мають забрати першочергово в разі посилення мобілізації
В Україні продовжує тривати воєнний стан і загальна мобілізація. Влада пропонує посилити військовий призов, однак для цього їй потрібно оновити законодавство.
Про це розповідає адвокат Олег Леонтьєв.
Кого мають призвати першочергово
За словами адвоката, заяви влади про посилену мобілізацію юридично безпосередньо нікого не зобов'язують. Потрібні зміни в законодавстві, зокрема перегляд указу 402 щодо військово-лікарської експертизи в ЗСУ.
Так, згідно з цим положенням військові, які серйозно травмувалися в бою (наприклад, втратили кінцівку) можуть стати обмежено придатними й далі виконувати завдання в частині. Існують також особи в тилу, які мають право на відстрочку за законом, але фактично беруть участь у бойових діях, замінюючи тих, які травмувалися на фронті.
"На жаль, у військкоматах сидять сотні здорових бугаїв у бронежилетах, які можуть забезпечити батальйони. Усі вони служать у військовій частині, і замість оборони країни, ловлять по містах і селах призовників. Крім того, цілі бригади і корпуси сидять у тилу: Нацполіція, співробітники Бюро економічної безпеки, Державна виконавча служба України — від них узагалі немає жодної користі, працівники органів військового управління, куди входять, зокрема, державні підприємства Міноборони, такі як лісокомбінати, комбінати залізобетонних виробів. У них у всіх є відстрочки за законом", — зазначив Леонтьєв.
Адвокатів можуть мобілізувати, а прокурорів — ні
Фахівець заявив, що адвокати обурюються з того, що прокурорів не мобілізують, хоча за законом мають на це право, а от самі адвокати підпадають під військовий призов у будь-якому випадку.
"Але їм зробили броні. І ніякий військком не скаже, що зніме цю бронь. І часто відбувається наступне: йде судовий процес, прокурору не подобається позиція адвоката, він підморгує військкому, і той просто на порозі суду вручає адвокату повістку і все — відправляють в окоп. Таких випадків багато", — додав адвокат.
Нагадаємо, що попри те, що воєнний стан та загальна мобілізація в Україні тривають вже другий рік, серед українців залишаються популярними багато міфів щодо призову на військову службу, щобільше — з'являються нові.