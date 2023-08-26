Юрист пояснив, кого мають забрати першочергово в разі посилення мобілізації

Українські захисники крокують на плацу. Фото: "Вечірній Київ"

В Україні продовжує тривати воєнний стан і загальна мобілізація. Влада пропонує посилити військовий призов, однак для цього їй потрібно оновити законодавство.

Про це розповідає адвокат Олег Леонтьєв.

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За словами адвоката, заяви влади про посилену мобілізацію юридично безпосередньо нікого не зобов'язують. Потрібні зміни в законодавстві, зокрема перегляд указу 402 щодо військово-лікарської експертизи в ЗСУ.

Так, згідно з цим положенням військові, які серйозно травмувалися в бою (наприклад, втратили кінцівку) можуть стати обмежено придатними й далі виконувати завдання в частині. Існують також особи в тилу, які мають право на відстрочку за законом, але фактично беруть участь у бойових діях, замінюючи тих, які травмувалися на фронті.

"На жаль, у військкоматах сидять сотні здорових бугаїв у бронежилетах, які можуть забезпечити батальйони. Усі вони служать у військовій частині, і замість оборони країни, ловлять по містах і селах призовників. Крім того, цілі бригади і корпуси сидять у тилу: Нацполіція, співробітники Бюро економічної безпеки, Державна виконавча служба України — від них узагалі немає жодної користі, працівники органів військового управління, куди входять, зокрема, державні підприємства Міноборони, такі як лісокомбінати, комбінати залізобетонних виробів. У них у всіх є відстрочки за законом", — зазначив Леонтьєв.

Адвокатів можуть мобілізувати, а прокурорів — ні

Фахівець заявив, що адвокати обурюються з того, що прокурорів не мобілізують, хоча за законом мають на це право, а от самі адвокати підпадають під військовий призов у будь-якому випадку.

"Але їм зробили броні. І ніякий військком не скаже, що зніме цю бронь. І часто відбувається наступне: йде судовий процес, прокурору не подобається позиція адвоката, він підморгує військкому, і той просто на порозі суду вручає адвокату повістку і все — відправляють в окоп. Таких випадків багато", — додав адвокат.

Нагадаємо, що попри те, що воєнний стан та загальна мобілізація в Україні тривають вже другий рік, серед українців залишаються популярними багато міфів щодо призову на військову службу, щобільше — з'являються нові.