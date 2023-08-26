Данилов рассказал, изменятся ли правила мобилизации в Украине

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: sluga-narodu

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов подтвердил, что в системе мобилизации ожидать нововведений не стоит. Несмотря на это, планируется дополнительные мероприятия по призыву военнообязанных.

Об этом Данилов сообщил в эфире Украинского радио.

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По словам Данилова, с момента начала военных действий 24 февраля 2022 года, украинская система мобилизации функционирует без изменений. Все решения были приняты еще в первый день военных событий. Мобилизационные мероприятия продолжаются, учитывая потребности в численности военнослужащих.

Также Данилов высказал предположение о возможности дополнительного призыва.

"Хотя армия и выражает потребность в дополнительных ресурсах, это не означает, что призыв будет превышать установленные ранее рамки. Мы всегда строго следим за численностью призываемых, чтобы не перегружать военную службу", — указал он.

В завершение, Данилов отметил, что президент Украины Владимир Зеленский соберет встречу СНБО для обсуждения вопроса о проверке военно-медицинских комиссий в ближайшем будущем.

Напомним, что в Украине продолжает длиться военное положение и всеобщая мобилизация. Власти предлагают усилить военный призыв, однако для этого им нужно обновить законодательство.

Также мы сообщали, что несмотря на то, что военное положение и общая мобилизация в Украине продолжаются уже второй год, среди украинцев остаются популярными многие мифы о призыве на военную службу, больше — появляются новые.