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Чоловік ухилився від мобілізації: яке покарання виніс суд

28 серпня 2023 03:49
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Чоловік ухилився від мобілізації: яке покарання виніс суд
Вручення повісток. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Зіньківський районний суд Полтавської області виправдав і визнав невинуватим безробітного військовозобов’язаного. Його звінувачували в ухилянні від призову під час мобілізації

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook адвокат Дмитро Бузанов.

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Зіньківський районний суд Полтавської області виправдав обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення за ст. 336 КК України "ухилення від призову під час мобілізації".

Відомо, що наприкінці минулого року ВЛК визнала чоловіка придатним до служби в ЗСУ. У січні та березні 2023 року йому надсилали повістки, але військовозобов’язаний їх проігнорував.

За згодою учасників процесу суд лише допитав обвинуваченого та заслухав характеристику про нього. Інших речових доказів сторона обвинувачення не надала суду. Відповідно, Феміда констатувала: у матеріалах справи відсутні:

  • оригінал повістки чи розписки про її отримання;
  • наказ про оголошену загальну мобілізацію;
  • інформація про перебування військовозобов’язаного на обліку.

Також Феміда не змогла ознайомитися з копією висновку ВЛК. Крім цього, суд не побачив доказів того, що розпорядження працівників ТЦК та СП були законними.

Нагадаємо, в країні діє воєнний стан та триває загальна мобілізація — до 15 листопада. Відтак, вручення повісток військовозобов'язаним та призив на військову службу мобілізованих триватиме.

Ми також писали, що на Харківщині посилюють процес мобілізації. Таке рішення ухвалили на міжвідомчій нараді з питань реалізації мобілізаційних заходів. Посилення мобілізації в Україні може передбачати збільшення видачі повісток. Таким чином, працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки можуть вручати повістки військовозобов'язаним на їхніх робочих місцях та на підприємствах.

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