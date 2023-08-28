Мобілізація в Україні: яких змін чекати восени

Стрій українських військовослужбовців. Фото: Google

В Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розв'язала Росія. В країні діє воєнний стан та триває загальна мобілізація — до 15 листопада. Відтак, вручення повісток військовозобов'язаним та призив на військову службу мобілізованих триватиме.

Новини.LIVE розкажуть, чи зміняться умови мобілізації восени.

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У перший місяць осені до військкоматів можуть призвати:

Придатних чи обмежено придатних чоловіків віком від 27 до 60 років з наявністю бойового досвіду або без нього.

Чоловіків віком від 18 до 27 років, якщо вони проходили строкову службу та/або проходять військову службу у запасі або резерві.

Призовників від 18 до 27 років, які раніше не проходили термінову службу — підписують контракт із ЗСУ.

Знятих або виключених з військового обліку чоловіків, які визнані придатними або обмежено придатними під час воєнного стану.

Жінок, які придатні за станом здоров'я — за власним бажанням.

Осіб з інвалідністю і тих, хто мають право на відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами — за власним бажанням та з проходженням служби за місцем проживання.

Громадян інших країн, які хочуть захищати Україну.

Чи можна відмовитись від військової служби

Нині у парламенті зареєстровано законопроєкт №9566, який передбачає можливість відмовитися від військової служби. Однак на дію цього закону підпадають не всі військовозобов'язані.

Що пропонують депутати: мотивовані громадяни, які готові та можуть захищати рідну країну зі зброєю в руках — йдуть у військкомати, а ті, хто не хоче (не може, не готовий) служити у ЗСУ, буде призваний на роботу на підприємства оборонного або інших секторів економіки, на суспільно корисні роботи на договірних умовах.

Вручення повісток

Ще один новий законопроєкт, який також зареєстрований у ВР, але ще не ухвалений — це №9566.

У ньому пропонують наділити повноваженнями видачі повісток комунальників — двірників, які управляють будинками, працівників ЖЕК, консьєржів та власників житлових будівель.

Нагадаємо, на Харківщині посилюють процес мобілізації. Таке рішення ухвалили на міжвідомчій нараді з питань реалізації мобілізаційних заходів. Посилення мобілізації в Україні може передбачати збільшення видачі повісток. Таким чином, працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки можуть вручати повістки військовозобов'язаним на їхніх робочих місцях та на підприємствах.