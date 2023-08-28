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Мобилизация в Украине: каких изменений ждать осенью

28 августа 2023 01:06
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Мобилизация в Украине: каких изменений ждать осенью
Строй украинских военнослужащих. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Украине второй год подряд идет полномасштабная война, которую развязала Россия. В стране действует военное положение и продолжается всеобщая мобилизация — до 15 ноября. Следовательно, вручение повесток военнообязанным и призыв на военную службу мобилизованных будет продолжаться.

Новини.LIVE расскажут, изменятся ли условия мобилизации осенью.

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В первый месяц осени к военкоматам могут позвать:

  • Подходящих или ограниченно годных мужчин в возрасте от 27 до 60 лет с наличием боевого опыта или без него.
  • Мужчин от 18 до 27 лет, если они проходили срочную службу и/или проходят военную службу в запасе или резерве.
  • Ранее не проходивших срочную службу призывники от 18 до 27 лет подписывают контракт с ВСУ.
  • Снятых с военного учета мужчины, которые признаны годными или ограниченно годными во время военного положения.
  • Женщин, пригодных по состоянию здоровья — по собственному желанию.
  • Лиц с инвалидностью и имеющие право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам — по собственному желанию и с прохождением службы по месту жительства.
  • Граждан других стран, желающих защищать Украину.

Можно ли отказаться от военной службы

В настоящее время в Парламенте зарегистрирован законопроект №9566, предусматривающий возможность отказаться от военной службы. Однако действие этого закона подпадают не все военнообязанные.

Что предлагают депутаты: мотивированные граждане, которые готовы и могут защищать родную страну с оружием в руках — идут в военкоматы, а те, кто не хочет (не может, не готов) служить в ВСУ, будут призваны на работу на предприятия оборонного или других секторов экономики, общественно полезные работы на договорных условиях.

Вручение повесток

Еще один новый законопроект, также зарегистрированный в ВР, но еще не принятый — это №9566.

В нем предлагают наделить полномочиями выдачи повесток коммунальщиков — дворников, управляющих домами, работников ЖЭК, консьержей и владельцев жилых построек.

Напомним, в Харьковской области усиливают процесс мобилизации. Такое решение было принято на межведомственном совещании по вопросам реализации мобилизационных мероприятий. Усиление мобилизации в Украине может предусматривать увеличение выдачи повесток. Таким образом, работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки могут вручать повестки военнообязанным на их рабочих местах и на предприятиях.

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