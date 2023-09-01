Чтобы не служить, пошел к Адвентистам седьмого дня: какое наказание получил

Мужчину, называющего себя адвентистом седьмого дня, наказали за уклонение от службы. Фото иллюстративное: Google

Тернопольский апелляционный суд отменил оправдательный приговор в отношении представителя христианского сообщества "Церковь адвентистов седьмого дня". Судьи назначили ему три года лишения свободы за уклонение от призыва.

Об этом говорится в приговоре суда от 28 августа. Об этом пишет издание Главком.

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Дело об уклонении от службы

Сообщается, что обвиняемый состоял на военном учете. В июле 2022 года прошел ВВК, признавшая его годным к службе в армии. Однако без уважительных причин мужчина проигнорировал вызов для отправки в воинскую часть. После чего правоохранители возбудили против него уголовное дело.

В суде мужчина не признал вины и предоставил доказательства. В частности, принес свидетельство о крещении, которое состоялось в 2002 году в Лисичанске Луганской области. Этот обряд, по словам обвиняемого, подтверждает принадлежность к религиозной организации "Церковь адвентистов седьмого дня".

Прокурор подчеркнул: религиозные убеждения мужчины не являются основанием для освобождения его от исполнения воинского долга.

"Фактически мобилизация обвиняемого по призыву осуществляется по военно-учетной специальности "водитель". В Вооруженных Силах Украины существует значительное количество профессий и должностей, не связанных с прямым участием в боевых действиях и пребывание на которых не противоречит заповеди "не убий", — заявил прокурор.

Напомним, в столице задержана представитель военно-врачебной комиссии. Она требовала взятку в размере двух тысяч долларов за решение ВВК.

Ей грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.