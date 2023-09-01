Аби не служити, подався до Адвентистів сьомого дня: яке покарання отримав
Тернопільський апеляційний суд скасував виправдувальний вирок щодо представника християнської спільноти "Церква адвентистів сьомого дня". Судді призначили йому три роки позбавлення волі за ухиляння від призову.
Про це йдеться у вироку суду від 28 серпня. Про це пише видання Главком.
Справа про ухиляння від служби
Повідомляється, що обвинувачений перебував на військовому обліку. У липні 2022 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби у війську. Однак без поважних причин чоловік проігнорував виклик для відправки у військову частину. Після чого правоохоронці порушили проти нього кримінальну справу.
У суді чоловік не визнав вини і надав докази. Зокрема, приніс свідоцтво про хрещення, яке відбулося 2002 році у Лисичанську Луганської області. Цей обряд, за словами обвинуваченого, підтверджує приналежність до релігійної організації "Церква адвентистів сьомого дня".
Прокурор наголосив: релігійні переконання чоловіка не є підставою для звільнення його від виконання військового обов`язку.
"Фактично мобілізація обвинуваченого за призовом здійснюється за військово-обліковою спеціальністю "водій". У Збройних Силах України існує значна кількість професій та посад, що не пов`язані з безпосередньою участю у бойових діях та перебування на яких не суперечить заповіді "не вбий", — заявив прокурор.
Нагадаємо, у столиці затримали представницю військово-лікарської комісії. Вона вимагала хабар у розмірі дві тисячі доларів за рішення ВЛК.
Їй загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із конфіскацією майна.