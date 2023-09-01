Аби не служити, подався до Адвентистів сьомого дня: яке покарання отримав

Чоловіка, який називає себе адвентистом сьомого дня, покарали за ухиляння від служби. Фото ілюстративне: Google

Тернопільський апеляційний суд скасував виправдувальний вирок щодо представника християнської спільноти "Церква адвентистів сьомого дня". Судді призначили йому три роки позбавлення волі за ухиляння від призову.

Про це йдеться у вироку суду від 28 серпня. Про це пише видання Главком.

Читайте також:

Справа про ухиляння від служби

Повідомляється, що обвинувачений перебував на військовому обліку. У липні 2022 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби у війську. Однак без поважних причин чоловік проігнорував виклик для відправки у військову частину. Після чого правоохоронці порушили проти нього кримінальну справу.

У суді чоловік не визнав вини і надав докази. Зокрема, приніс свідоцтво про хрещення, яке відбулося 2002 році у Лисичанську Луганської області. Цей обряд, за словами обвинуваченого, підтверджує приналежність до релігійної організації "Церква адвентистів сьомого дня".

Прокурор наголосив: релігійні переконання чоловіка не є підставою для звільнення його від виконання військового обов`язку.

"Фактично мобілізація обвинуваченого за призовом здійснюється за військово-обліковою спеціальністю "водій". У Збройних Силах України існує значна кількість професій та посад, що не пов`язані з безпосередньою участю у бойових діях та перебування на яких не суперечить заповіді "не вбий", — заявив прокурор.

Нагадаємо, у столиці затримали представницю військово-лікарської комісії. Вона вимагала хабар у розмірі дві тисячі доларів за рішення ВЛК.

Їй загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із конфіскацією майна.