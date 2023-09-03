Мобилизация в сентябре: кто подлежит призыву

Военный отдает честь. Фото: armyinform

В Украине продолжается военное положение и общая мобилизация, таким образом призыву подлежат военнообязанные мужчины и женщины, не имеющие ограничений по состоянию здоровья для выполнения боевых задач. Стало известно, какие категории украинцев подлежат мобилизации с сентября.

Об этом сообщает Апостроф.

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Отмечается, что во время военного положения мобилизуют военнообязанных, учитывая их военную специальность, если таковая есть. В противном случае — прибегают к определению профессии по таблице к приближенным ВУС. Таким образом, в ТЦК, а позже во время обучения, мобилизованного назначают по этим характеристикам.

Однако ограничения ВУС могут игнорировать, если есть такая потребность, или же в случае дефицита определенных специалистов.

Следовательно, в Украине в рамках мобилизации могут призвать следующие категории военнообязанных:

подходящие и ограниченно подходящие мужчины от 27 до 60 лет, с военным опытом или без;

пригодные и ограниченно пригодные мужчины от 18 до 27 лет, находящиеся в запасе после срочной службы, окончили военную кафедру или высшие военные учебные заведения;

призывники от 18 до 27 лет, не проходившие срочную службу — на контракт с ВСУ;

женщины-военнообязанные до 60 лет;

женщины от 18 лет — добровольно, если их специальность нужна и они пригодны по состоянию здоровья к службе;

сняты с военного учета — после уплаты штрафа из-за того, что не стали на учет в предусмотренный законом период;

исключены из военного учета мужчины, если они признаны годными или ограниченно годными во время военного положения, которые не воспользовались правом на отсрочку и не осуждены за тяжкое преступление.

Напомним, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о росте интереса к получению второго и последующего высших образований среди мужчин среднего возраста. Впрочем, теперь Минобразования будет решать, нужно ли мужчинам призывного возраста второе образование.