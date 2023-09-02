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Міносвіти тепер вирішуватиме, чи потрібно чоловікам призовного віку Другу вищу освіту

2 вересня 2023 09:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Міносвіти тепер вирішуватиме, чи потрібно чоловікам призовного віку Другу вищу освіту
Студенти сидять на лекції. Фото: aspi.com.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив про зростання інтересу до отримання другої та подальшої вищих освіт серед чоловіків середнього віку. Втім, тепер Міносвіти вирішуватиме, чи потрібна чоловікам призовного віку Друга освіта.

Про це Данілов повідомив в інтерв'ю Українському Радіо.

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Міністерство освіти країни планує проаналізувати цю ситуацію та визначити, чи слід чоловікам служити в армії, чи продовжити навчання. Данилов висловив своє здивування перед фактом, що особливо активно Другу та Третю освіту обирають чоловіки віком 40-50 років.

"Інтерес до освіти серед громадян різко зріс. Тим, хто здатний служити у збройних силах, можливо, доведеться відкласти навчання, рішення з цього питання ухвалить компетентне відомство", — сказав Данілов.

Нагадаємо, що Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець повідомив, що проблема номер один у військово-лікарській комісії є корупція. За словами омбудсмена, за 5-15 тисяч доларів можна отримати будь-який діагноз.

Тим часом секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов розповів про плани військових щодо призову . За його словами, щодва місяці реалізується новий затверджений план мобілізації.

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