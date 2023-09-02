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Минобразования будет теперь решать, нужно ли мужчинам призывного возраста Второе высшее образование

2 сентября 2023 09:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Минобразования будет теперь решать, нужно ли мужчинам призывного возраста Второе высшее образование
Студенты сидят на лекциях. Фото: aspi.com.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил рост интереса к получению второго и последующего высших образований среди мужчин среднего возраста. Впрочем, теперь Минобразования будет решать, нужно ли мужчинам призывного возраста Второе образование.

Об этом Данилов сообщил в интервью Украинскому Радио.

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Министерство образования страны планирует проанализировать эту ситуацию и определить, следует ли мужчинам служить в армии или продолжить учебу. Данилов выразил свое удивление перед фактом, что особенно активно второе и третье образование выбирают мужчины в возрасте 40-50 лет.

"Интерес к образованию среди граждан резко возрос. Тем, кто способен служить в вооруженных силах, возможно, придется отложить учебу, решение по этому вопросу примет компетентное ведомство", — сказал Данилов.

Напомним, что Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что проблема номер один в военно-врачебной комиссии является коррупция. По словам омбудсмена, за 5-15 тысяч долларов можно получить любой диагноз.

Тем временем, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о планах военных относительно призыва. По его словам, каждые два месяца реализуется новый утвержденный план мобилизации.

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