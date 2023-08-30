Каждые два месяца реализуется новый утвержденный план мобилизации, — Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: АрмияInform

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о планах военных относительно призыва. По его словам, каждые два месяца реализуется новый утвержденный план мобилизации.

Об этом Алексей Данилов сказал в интервью NV.

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Данилов объяснил, что мобилизация, которую Президент Украины Владимир Зеленский объявил еще 24 февраля 2022 года, продолжается. По его словам, военные берут себе столько мобилизованных, сколько нужно.

"Каждый день утром, когда я отправляюсь на работу, вижу очередь в одном из центров набора в армию, который находится рядом. У нас нет такого, что это какой-то процесс, о котором надо так громко всем рассказывать. Есть ли какие-то проблемы? Ну, да, конечно, есть, как у любого дела. Но это не является максимально критичным", — рассказал Данилов.

Он заявил, что каждые два месяца реализуется новый утвержденный план относительно мобилизации. Военные обращаются, чтобы провести соответствующие процедуры через заседание Совбеза. Данилов отметил, что потребности набирать в один момент 300 тыс. человек в армию нет.

Секретарь СНБО отметил, что случаи разоблачения военкомов на коррупции не повлияли на количество мобилизованных.

"Другое дело, что Россия постоянно рассказывает, что у нас тут и старых, и слепых, и глухих, — всех забирают в армию. Это же их дело — рассказывать. Но я могу сказать, что у нас не единичные случаи, когда люди получили ранения, когда люди потеряли те или иные части своего тела, — и идут на фронт, идут дальше служить", — добавил он.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что цель номер один для россиян — наша мобилизация. Оккупанты пытаются ее дискредитировать.

Также мы писали, что глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал, будет ли в стране новая волна мобилизации. При этом чиновник отметил стабильность ситуации в мобилизационном составе украинской военной структуры.