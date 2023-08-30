Кожні два місяці реалізується новий затверджений план щодо мобілізації, — Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: АрміяInform

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів про плани військових щодо призову. За його словами, кожні два місяці реалізується новий затверджений план мобілізації.

Про це Олексій Данілов сказав в інтерв'ю NV.

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Данілов пояснив, що мобілізація, яку Президент України Володимир Зеленський оголосив ще 24 лютого 2022 року продовжується. За його словами, військові беруть собі стільки мобілізованих, скільки потрібно.

"Кожного дня зранку, коли я відправляюся на роботу, бачу чергу в одному з центрів набору до армії, що знаходиться поруч. У нас немає такого, що це якийсь процес, про який треба аж так голосно всім розповідати. Чи є якісь проблеми? Ну, так, звичайно, є, як у будь-якої справи. Але це не є максимально критичним", — розповів Данілов.

Він заявив, що кожні два місяці реалізується новий затверджений план щодо мобілізації. Військові звертаються, щоб провести відповідні процедури через засідання Радбезу. Данілов наголосив, що потреби набирати в один момент 300 тис. людей до армії немає.

Секретар РНБО зазначив, що випадки викриття воєнкомів на корупції не вплинули на кількість мобілізованих.

"Інша справа, що Росія постійно розповідає, що у нас тут і старих, і сліпих, і глухих, — всіх забирають в армію. Це ж їхня справа — розповідати. Але я можу сказати, що у нас не поодинокі випадки, коли люди отримали поранення, коли люди втратили ті чи інші частини свого тіла, — і ідуть на фронт, ідуть далі служити", — додав він.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що ціль номер один для росіян — наша мобілізація. Окупанти намагаються її дискредитувати.

Також ми писали, що голова Міноборони України Олексій Резніков розповів, чи буде в країні нова хвиля мобілізації. При цьому чиновник наголосив на стабільності ситуації в мобілізаційному складі української військової структури.