Посилення призову в Україні: у Верховній Раді розповіли, на що варто чекати

Українські військові. Фото: google

Зважаючи на продовження воєнного стану, в Україні триває мобілізація. Водночас умов щодо посилення призову наразі немає.

Про це заявив член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі телемарафону.

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Посилення призову в Україні

За словами Веніславського, з початку повномасштабного вторгнення відбуваються планові мобілізаційні заходи. Насамперед повістки вручають тим військовозобов'язаним, військово-облікові спеціальності яких потрібні на передовій.

Наразі, як стверджує представник ВР, немає жодних передумов, щоб посилити військовий призов.

"В Україні на цей момент якихось необхідних передумов для збільшення кількості військовозобов'язаних для їхньої мобілізації немає. Все відбувається в тому плановому режимі, як відбувалося з перших днів війни", — каже Федір Веніславський.

Нагадаємо, в Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розв'язала Росія. В країні діє воєнний стан та триває загальна мобілізація — до 15 листопада. Отже, вручення повісток військовозобов'язаним та призив на військову службу мобілізованих триватиме. Новини.LIVE розказали, чи зміняться умови мобілізації восени.

Додамо, посилення мобілізації в Україні може передбачати збільшення видачі повісток. Таким чином працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки можуть вручати повістки військовозобов'язаним на їхніх робочих місцях та підприємствах.