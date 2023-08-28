Ужесточение призыва в Украине: в Верховной Раде рассказали, чего стоит ождать

Украинские военные. Фото: google

Учитывая продолжение военного положения, в Украине длится мобилизация. В то же время условий для усиления призыва пока нет.

Об этом заявил член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире телемарафона.

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Ужесточение призыва в Украине

По словам Вениславского, с начала полномасштабного вторжения проходят плановые мобилизационные мероприятия. Прежде всего, повестки вручают тем военнообязанным, военно-учетные специальности которых требуются на передовой.

Пока, как утверждает представитель ВР, нет никаких предпосылок, чтобы усилить военный призыв.

"В Украине на данный момент каких-либо необходимых предпосылок для увеличения количества военнообязанных для их мобилизации нет. Все происходит в том плановом режиме, как происходило с первых дней войны", — говорит Федор Вениславский.

Напомним, в Украине второй год подряд идет полномасштабная война, которую развязала Россия. В стране действует военное положение и продолжается всеобщая мобилизация — до 15 ноября. Следовательно, вручение повесток военнообязанным и призыв на военную службу мобилизованных будет продолжаться. Новини.LIVE рассказали, изменятся ли условия мобилизации осенью.

Добавим, что усиление мобилизации в Украине может предусматривать увеличение выдачи повесток. Таким образом, работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки могут вручать повестки военнообязанным на их рабочих местах и предприятиях.