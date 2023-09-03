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Мобілізація в вересні: хто підлягає призову

3 вересня 2023 01:23
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Інна Буряк
редактор
Мобілізація в вересні: хто підлягає призову
Військовий віддає честь. Фото: armyinform
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, таким чином призову підлягають військовозобов'язані чоловіки та жінки, які не мають обмежень за станом здоров'я до виконання бойових завдань. Стало відомо, які категорії українців підлягають мобілізації з вересня.

Про це повідомляє Апостроф.

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Зазначається, що під час воєнного стану мобілізують військовозобов'язаних, враховуючи їх військову спеціальність, якщо така є. У протилежному випадку — вдаються до визначення професії за таблицею до наближених ВОС. Таким чином у ТЦК, а пізніше під час навчання, мобілізованого призначають за цими характеристиками.

Однак обмеження ВОС можуть ігнорувати, якщо є така потреба, або ж у випадку дефіциту певних спеціалістів.

Отже, в Україні в рамках мобілізації можуть призвати такі категорії військовозобов'язаних:

  • придатні та обмежено придатні чоловіки від 27 до 60 років, з військовим досвідом або без;
  • придатні та обмежено придатні чоловіки від 18 до 27 років, які перебувають у запасі після строкової служби, закінчили військову кафедру або вищі військові навчальні заклади;
  • призовники від 18 до 27 років, які не проходили строкову службу — на контракт із ЗСУ;
  • жінки-військовозобов'язані до 60 років;
  • жінки від 18 років — добровільно, якщо їхня спеціальність потрібна і вони придатні за станом здоров'я до служби;
  • зняті з військового обліку — після сплати штрафу через те, що не стали на облік у передбачений законом період;
  • виключені з військового обліку чоловіки, якщо вони визнані придатними або обмежено придатними під час воєнного стану, які не скористалися правом на відстрочку і не засуджені за тяжкий злочин.

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив про зростання інтересу до отримання другої та подальшої вищих освіт серед чоловіків середнього віку. Втім, тепер Міносвіти вирішуватиме, чи потрібна чоловікам призовного віку друга освіта.

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