Відстрочка від мобілізації студентів та вчителів: що може зміниться

Студенти сидять на лекції. Фото: Sputnik Латвія

У вересні 2023 року у Верховній Раді з'явився новий законопроєкт щодо Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Його головна зміна стосується студентів та працівників освітньої галузі.

Про це повідомляє УНІАН.

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Законопроєкт свідчить: студенти, кандидати на здобуття професійної (професійно-технічної), професійної передньої та вищої освіти за денною або дуальною формами навчання, а також аспіранти, отримують відстрочку від призову, якщо йдуть на рівень освіти, який вищий за те, що у них уже є.

Згідно із Законом України "Про освіту", існують різні рівні освіти. Щоб отримати відстрочку від призову, потрібно вчитися на одному з цих рівнів:

професійна початкова освіта;

базова професійна освіта;

вища професійна освіта;

передвищу професійну освіту;

початковий цикл вищої освіти;

бакалавр;

магістратура;

докторантура.

Суть законопроєкту в тому, що якщо, наприклад, у вас вже є ступінь бакалавра і ви вступаєте на магістратуру, ви можете розраховувати на відстрочку від призову. Але якщо у вас вже є диплом магістра і ви йдете на бакалаврат, відстрочка не надається.

Важливо пам'ятати порядок освітніх рівнів, зазначений у Законі "Про освіту".

Віковий критерій для студентів

Студент, який розпочав навчання до того, як йому виповнилося 30 років, може розраховувати на відстрочку. Для ілюстрації: якщо людині виповнилося 30 років у січні 2023 року, і вона розпочала навчання у вересні того ж року, їй належить відстрочка. Чому вирішено було встановити саме 30 років як критерій – питання відкрите.

Асистенти-стажери та аспіранти

З певних частин Закону виключено згадки асистентів-стажистів та аспірантів. Однак не варто турбуватися. В рамках Закону України "Про вищу освіту", аспіранти та асистенти-стажери розглядаються як кандидати на здобуття вищої освіти. Це означає, що вони можуть розраховувати на відстрочку з огляду на зазначені критерії, пов'язані з рівнем освіти та віком.

Щодо наукових та науково-педагогічних співробітників, то для них пропонується внести лише одне коригування: додати до списку осіб, які можуть отримати відстрочку, представників наукових та науково-педагогічних установ середньої професійної освіти. Інші умови для них зберігаються.

Нагадаємо, що в Україні 60 тисяч чоловіків уникли мобілізації, використавши шлях здобуття другої вищої освіти. Також університети почали відкривати більше факультетів, щоб військовозобов'язані мали право на відстрочку.