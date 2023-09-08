Відстрочка від мобілізації студентів та вчителів: що може зміниться
У вересні 2023 року у Верховній Раді з'явився новий законопроєкт щодо Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Його головна зміна стосується студентів та працівників освітньої галузі.
Про це повідомляє УНІАН.
Що це означає?
Законопроєкт свідчить: студенти, кандидати на здобуття професійної (професійно-технічної), професійної передньої та вищої освіти за денною або дуальною формами навчання, а також аспіранти, отримують відстрочку від призову, якщо йдуть на рівень освіти, який вищий за те, що у них уже є.
Згідно із Законом України "Про освіту", існують різні рівні освіти. Щоб отримати відстрочку від призову, потрібно вчитися на одному з цих рівнів:
- професійна початкова освіта;
- базова професійна освіта;
- вища професійна освіта;
- передвищу професійну освіту;
- початковий цикл вищої освіти;
- бакалавр;
- магістратура;
- докторантура.
Суть законопроєкту в тому, що якщо, наприклад, у вас вже є ступінь бакалавра і ви вступаєте на магістратуру, ви можете розраховувати на відстрочку від призову. Але якщо у вас вже є диплом магістра і ви йдете на бакалаврат, відстрочка не надається.
Важливо пам'ятати порядок освітніх рівнів, зазначений у Законі "Про освіту".
Віковий критерій для студентів
Студент, який розпочав навчання до того, як йому виповнилося 30 років, може розраховувати на відстрочку. Для ілюстрації: якщо людині виповнилося 30 років у січні 2023 року, і вона розпочала навчання у вересні того ж року, їй належить відстрочка. Чому вирішено було встановити саме 30 років як критерій – питання відкрите.
Асистенти-стажери та аспіранти
З певних частин Закону виключено згадки асистентів-стажистів та аспірантів. Однак не варто турбуватися. В рамках Закону України "Про вищу освіту", аспіранти та асистенти-стажери розглядаються як кандидати на здобуття вищої освіти. Це означає, що вони можуть розраховувати на відстрочку з огляду на зазначені критерії, пов'язані з рівнем освіти та віком.
Щодо наукових та науково-педагогічних співробітників, то для них пропонується внести лише одне коригування: додати до списку осіб, які можуть отримати відстрочку, представників наукових та науково-педагогічних установ середньої професійної освіти. Інші умови для них зберігаються.
Нагадаємо, що в Україні 60 тисяч чоловіків уникли мобілізації, використавши шлях здобуття другої вищої освіти. Також університети почали відкривати більше факультетів, щоб військовозобов'язані мали право на відстрочку.