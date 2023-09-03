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В ВР подготовили законопроект, который отменяет право на отсрочку для некоторых студентов

3 сентября 2023 21:31
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В ВР подготовили законопроект, который отменяет право на отсрочку для некоторых студентов
Студенты учатся. Иллюстративное фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине 60 тысяч мужчин избежали мобилизации, использовав путь получения второго высшего образования. Также университеты начали открывать больше факультетов, чтобы военнообязанные имели право на отсрочку.

Об этом сообщил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, член фракции партии "Слуга народа" Федор Вениславский в эфире телемарафона.

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Увеличение количества студентов

"Я получил информацию от Минобразования, на 2019/2020/2021 годы, студентов 25+ лет было около 40 тысяч. В 2022 году, когда началась полномасштабная война, таких студентов стало уже 106 тысяч", — рассказал он.

Вениславский добавил, что в этом году количество таких людей тоже растет до сотни тысяч.

Отмена отсрочки

Однако в Верховной Раде планируют перекрыть такую возможность для мужчин призывного возраста, желающих учиться в вузах. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Раде.

"Я предложил, чтобы люди, которые учатся в последовательных видах образования, имели право на отсрочку. А те, кто поступил на второе-третье-четвертое высшее образование после 30 лет, таким правом на отсрочку воспользоваться не могли", — объяснил нардеп.

По его словам, после того, как этот документ будет принят, его действие распространится и на мужчин, воспользовавшихся поступлением в университет и в 2022 году.

Напомним, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, таким образом призыву подлежат военнообязанные мужчины и женщины, не имеющие ограничений по состоянию здоровья к выполнению боевых задач. Стало известно, какие категории украинцев подлежат мобилизации с сентября.

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