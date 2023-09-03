У ВР підготували законопроєкт, який скасовує право на відстрочку для деяких студентів

Студенти навчаються. Ілюстративне фото: google.com

В Україні 60 тисяч чоловіків уникнули мобілізації, використавши шлях отримання другої вищої освіти. Також університети почали відкривати більше факультетів, аби військовозобов'язані мали право на відстрочку.

Про це повідомив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, член фракції партії "Слуга народу" Федір Веніславський в ефірі телемарафону.

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Збільшення кількості студентів

"Я отримав інформацію від Міносвіти, станом на 2019/2020/2021 роки, студентів 25+ років було близько 40 тисяч. У 2022 році, коли розпочалась повномасштабна війна, таких студентів стало вже 106 тисяч", — розповів він.

Веніславський додав, що в цьому році кількість таких осіб теж зростає до сотні тисяч.

Скасування відстрочки

Проте у Верховній Раді планують перекрити таку можливість для чоловіків призовного віку, які хочуть навчатися у ВНЗ. Відповідний законопроєкт вже зареєстрований у Раді.

"Я запропонував, щоб люди, які навчаються у послідовних видах освіти, мали право на відстрочку. А ті, хто вступив на другу-третю-четверту вищу освіту після 30 років, таким правом на відстрочку скористатися не могли", — пояснив нардеп.

За його словами, після того, як цей документ буде ухвалено, його дія пошириться і на чоловіків, які скористалися вступом до університету і у 2022 році.

Нагадаємо, в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, таким чином призову підлягають військовозобов'язані чоловіки та жінки, які не мають обмежень за станом здоров'я до виконання бойових завдань. Стало відомо, які категорії українців підлягають мобілізації з вересня.