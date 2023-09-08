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Отсрочка от мобилизации студентов и учителей: что может изменится

8 сентября 2023 15:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Отсрочка от мобилизации студентов и учителей: что может изменится
Студенты сидят на лекциях. Фото: Sputnik Латвия
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В сентябре 2023 года в Верховной Раде появился новый законопроект, касающийся Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Его главное изменение касается студентов и работников образовательной сферы.

Об этом сообщает УНИАН.

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Что это означает?

Законопроект гласит: студенты, кандидаты на получение профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования по дневной или дуальной формам обучения, а также аспиранты, получают отсрочку от призыва, если идут на уровень образования, который выше того, что у них уже есть.

Согласно Закону Украины "Об образовании", существуют разные уровни образования. Чтобы получить отсрочку от призыва, нужно обучаться на одном из этих уровней:

  • профессиональное начальное образование;
  • базовое профессиональное образование;
  • высшее профессиональное образование;
  • предвысшее профессиональное образование;
  • начальный цикл высшего образования;
  • бакалавриат;
  • магистратура;
  • докторантура.

Суть законопроекта в том, что если, к примеру, у вас уже есть степень бакалавра и вы поступаете на магистратуру, вы можете рассчитывать на отсрочку от призыва. Но если у вас уже есть диплом магистра и вы идете на бакалавриат, отсрочка не предоставляется.

Важно помнить порядок образовательных уровней, который указан в Законе "Об образовании".

Возрастной критерий для студентов

Студент, начавший свое обучение до того, как ему исполнилось 30 лет, может рассчитывать на отсрочку. Для иллюстрации: если человеку исполнилось 30 лет в январе 2023 года, и он начал учебу в сентябре того же года, ему полагается отсрочка. Почему решено было установить именно 30 лет как критерий – вопрос открытый.

Ассистенты-стажеры и аспиранты

Из определенных частей Закона исключены упоминания ассистентов-стажеров и аспирантов. Однако не стоит беспокоиться. В рамках Закона Украины "О высшем образовании", аспиранты и ассистенты-стажеры рассматриваются как кандидаты на получение высшего образования. Это значит, что они могут рассчитывать на отсрочку, учитывая указанные критерии, связанные с уровнем образования и возрастом.

Что касается научных и научно-педагогических сотрудников, то для них предлагается внести лишь одну корректировку: добавить в список лиц, которые могут получить отсрочку, представителей научных и научно-педагогических учреждений среднего профессионального образования. Остальные условия для них сохраняются.

Напомним, что в Украине 60 тысяч мужчин избежали мобилизации, использовав путь получения второго высшего образования. Также университеты начали открывать больше факультетов, чтобы военнообязанные имели право на отсрочку.

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