Мобілізація в Україні: коли може бути скасована бронь

Українські військові. Фото:Аrmyinform.com.ua

В Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розпочала Росія. І весь цей час в країні діє воєнний стан та триває мобілізація. Деякі чоловіки мають певні пільги і не підлягають мобілізації. Втім, відповідно до чинного законодавства, в Україні передбачено 16 випадків скасування броні для військовозобов'язаних.

Новини.LIVE розбиралися, за яких умов може бути скасована бронь від мобілізації для чоловіків.

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Скасування броні для військовозобов'язаних

Відповідно до чинного законодавства, бронь військовозобов'язаному може бути скасована. Якщо:

інвалідність не підтверджена комісією МСЕК;

непридатність до військової служби протягом 6 місяців не підтверджено ВЛК;

досягнення віку 18 років одного з трьох дітей на утриманні чоловіка;

зникнення необхідності опіки за родичем з інвалідністю І/ІІ групи (чоловік, дружина, батьки, матері);

зникнення необхідності піклування за хворою дитиною чи дитиною з інвалідністю до 18 років або повнолітньою дитиною з інвалідністю І/ІІ групи;

зникнення необхідності опіки за хворим чоловіком чи батьками чоловіка, призначеної раніше після укладання МСЕК;

зникнення необхідності піклування за недієздатною особою;

втрачено статус народного депутата;

звільнення особи зі служби в установі, яка є у переліку частини 14 статті 23 Закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію;

закінчення навчання у вузі, аспірантурі та докторантурі, звільнення з посади в установах вищої чи професійної вищої освіти, наукових установах та організаціях, професійних закладах (професійно-технічної) або загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки наукових та науково-педагогічних працівників;

закінчення терміну дії бронювання та не відновлення його;

завершення підприємством, установою, організацією, яка надала бронювання, виконання мобілізаційного завдання (замовлення) або його скасування;

завершення підприємством, установою, організацією, що надала бронювання, провадження товарів, виконання робіт та надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань;

позбавлення підприємства, установи та організації, яка надала бронювання, статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у особливий період уповноваженим органом;

ліквідації органу влади чи підприємства, установи та організації, які надавали бронювання;

звільнення військовозобов'язаного з органу влади чи підприємства, установи та організації, яка надала бронювання.

Нагадаємо, у вересні 2023 року у Верховній Раді з'явився новий законопроєкт щодо Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Його головна зміна стосується студентів та працівників освітньої галузі.

Законопроєкт свідчить: студенти, кандидати на здобуття професійної (професійно-технічної), професійної передньої та вищої освіти за денною або дуальною формами навчання, а також аспіранти отримують відстрочку від призову, якщо йдуть на рівень освіти, який вищий за те, що у них уже є.