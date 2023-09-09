Мобілізація в Україні: коли може бути скасована бронь
В Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розпочала Росія. І весь цей час в країні діє воєнний стан та триває мобілізація. Деякі чоловіки мають певні пільги і не підлягають мобілізації. Втім, відповідно до чинного законодавства, в Україні передбачено 16 випадків скасування броні для військовозобов'язаних.
Новини.LIVE розбиралися, за яких умов може бути скасована бронь від мобілізації для чоловіків.
Скасування броні для військовозобов'язаних
Відповідно до чинного законодавства, бронь військовозобов'язаному може бути скасована. Якщо:
- інвалідність не підтверджена комісією МСЕК;
- непридатність до військової служби протягом 6 місяців не підтверджено ВЛК;
- досягнення віку 18 років одного з трьох дітей на утриманні чоловіка;
- зникнення необхідності опіки за родичем з інвалідністю І/ІІ групи (чоловік, дружина, батьки, матері);
- зникнення необхідності піклування за хворою дитиною чи дитиною з інвалідністю до 18 років або повнолітньою дитиною з інвалідністю І/ІІ групи;
- зникнення необхідності опіки за хворим чоловіком чи батьками чоловіка, призначеної раніше після укладання МСЕК;
- зникнення необхідності піклування за недієздатною особою;
- втрачено статус народного депутата;
- звільнення особи зі служби в установі, яка є у переліку частини 14 статті 23 Закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію;
- закінчення навчання у вузі, аспірантурі та докторантурі, звільнення з посади в установах вищої чи професійної вищої освіти, наукових установах та організаціях, професійних закладах (професійно-технічної) або загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки наукових та науково-педагогічних працівників;
- закінчення терміну дії бронювання та не відновлення його;
- завершення підприємством, установою, організацією, яка надала бронювання, виконання мобілізаційного завдання (замовлення) або його скасування;
- завершення підприємством, установою, організацією, що надала бронювання, провадження товарів, виконання робіт та надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань;
- позбавлення підприємства, установи та організації, яка надала бронювання, статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у особливий період уповноваженим органом;
- ліквідації органу влади чи підприємства, установи та організації, які надавали бронювання;
- звільнення військовозобов'язаного з органу влади чи підприємства, установи та організації, яка надала бронювання.
Нагадаємо, у вересні 2023 року у Верховній Раді з'явився новий законопроєкт щодо Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Його головна зміна стосується студентів та працівників освітньої галузі.
Законопроєкт свідчить: студенти, кандидати на здобуття професійної (професійно-технічної), професійної передньої та вищої освіти за денною або дуальною формами навчання, а також аспіранти отримують відстрочку від призову, якщо йдуть на рівень освіти, який вищий за те, що у них уже є.