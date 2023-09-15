Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow З якими хворобами точно не мобілізують: пояснення юриста arrow

З якими хворобами точно не мобілізують: пояснення юриста

15 вересня 2023 01:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
З якими хворобами точно не мобілізують: пояснення юриста
Чоловік проходить ВЛК. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Рішенням військово-лікарської комісії (ВЛК) чоловіка можуть визнати придатним або ні до військової служби. Так, є низка хвороб, що визначає певну категорію, серед них — захворювання шлунково-кишкового тракту.

Про це повідомляє Obozrevatel.

Читайте також:

Через які хвороби можуть визнати непридатним та обмежено придатним

Так, відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ чоловіки з виразковими хворобами шлунку можуть бути визнані непридатними або обмежено придатними до військової служби.

Юрист Дмитро Дончак розповів, що питання щодо придатності через хвороби шлунку регулюється відповідно до статті 53 Розкладу хвороб Наказу №402, яка містить два пункти (53-а та 53-б), де перелічено захворювання, що визначають придатність чоловіків до мобілізації.

Таким чином чоловік може бути непридатним або ж обмежено придатним, якщо має такі хвороби:

  • виразкову хворобу з виразками, що довго не рубцюються;
  • виразкову хворобу, ускладнену кровотечею з розвитком післягеморагічної анемії або перфорацією (протягом 5 років після зазначених ускладнень);
  • виразкову хворобу з частими (два рази й більше на рік) рецидивами виразки, що потребують тривалого стаціонарного лікування (понад два тижні);
  • виразкову хворобу дванадцятипалої кишки із позацибулинною локалізацією виразки;
  • виразкову хворобу шлунку, дванадцятипалої кишки з множинними (дві та більше) виразками за останні 5 років;
  • виразкову хворобу, ускладнену грубою рубцевою деформацією цибулини дванадцятипалої кишки за помірних порушень евакуаторно-моторної функції.

"Водночас військовозобов’язаного мають виключити з військового обліку за виразкової хвороби шлунку та дванадцятипалої кишки, ускладненої пенетрацією, стенозом пілоробульбарної зони (затримкою контрастної речовини в шлунку понад 24 годин), що супроводжується занепадом живлення за наявності протипоказань до оперативного лікування або відмови від нього", — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, що нові зміни в законодавстві України припускають, що призовникам, яким тимчасово не можна служити, нададуть рік на відновлення, після чого їхній стан здоров'я заново оцінюватиме військово-лікарська комісія. При цьому нагляд за такими призовниками покладено на ТЦК та СП.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Чи стануть на військовий облік жінки-депутати: відповідь нардепа ВРУ

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

08:47 Українця зобов'язали повернути пенсію до бюджету: що стало причиною

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз