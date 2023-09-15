З якими хворобами точно не мобілізують: пояснення юриста

Чоловік проходить ВЛК. Фото: google.com

Рішенням військово-лікарської комісії (ВЛК) чоловіка можуть визнати придатним або ні до військової служби. Так, є низка хвороб, що визначає певну категорію, серед них — захворювання шлунково-кишкового тракту.

Про це повідомляє Obozrevatel.

Читайте також:

Через які хвороби можуть визнати непридатним та обмежено придатним

Так, відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ чоловіки з виразковими хворобами шлунку можуть бути визнані непридатними або обмежено придатними до військової служби.

Юрист Дмитро Дончак розповів, що питання щодо придатності через хвороби шлунку регулюється відповідно до статті 53 Розкладу хвороб Наказу №402, яка містить два пункти (53-а та 53-б), де перелічено захворювання, що визначають придатність чоловіків до мобілізації.

Таким чином чоловік може бути непридатним або ж обмежено придатним, якщо має такі хвороби:

виразкову хворобу з виразками, що довго не рубцюються;

виразкову хворобу, ускладнену кровотечею з розвитком післягеморагічної анемії або перфорацією (протягом 5 років після зазначених ускладнень);

виразкову хворобу з частими (два рази й більше на рік) рецидивами виразки, що потребують тривалого стаціонарного лікування (понад два тижні);

виразкову хворобу дванадцятипалої кишки із позацибулинною локалізацією виразки;

виразкову хворобу шлунку, дванадцятипалої кишки з множинними (дві та більше) виразками за останні 5 років;

виразкову хворобу, ускладнену грубою рубцевою деформацією цибулини дванадцятипалої кишки за помірних порушень евакуаторно-моторної функції.

"Водночас військовозобов’язаного мають виключити з військового обліку за виразкової хвороби шлунку та дванадцятипалої кишки, ускладненої пенетрацією, стенозом пілоробульбарної зони (затримкою контрастної речовини в шлунку понад 24 годин), що супроводжується занепадом живлення за наявності протипоказань до оперативного лікування або відмови від нього", — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, що нові зміни в законодавстві України припускають, що призовникам, яким тимчасово не можна служити, нададуть рік на відновлення, після чого їхній стан здоров'я заново оцінюватиме військово-лікарська комісія. При цьому нагляд за такими призовниками покладено на ТЦК та СП.