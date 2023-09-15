С какими болезнями точно не мобилизуют: объяснение юриста

Мужчина проходит ВВК. Фото: google.com

Решением военно-врачебной комиссии (ВВК) мужчину могут признать пригодным или нет к военной службе. Так, есть ряд болезней, определяющих определенную категорию, среди них — заболевания желудочно-кишечного тракта.

Об этом сообщает Obozrevatel.

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Так, согласно Положением о военно-врачебной экспертизе в ВСУ мужчины с язвенными болезнями желудка могут быть признаны непригодными или ограниченно пригодными к военной службе.

Юрист Дмитрий Дончак рассказал, что вопрос о пригодности из-за болезней желудка регулируется в соответствии со статьей 53 Расписания болезней Приказа №402, содержащей два пункта (53-я и 53-б), где перечислены заболевания, определяющие пригодность мужчин к мобилизации.

Таким образом мужчина может быть непригодным или ограниченно пригодным, если имеет такие болезни:

язвенную болезнь с долго не рубцующимися язвами;

язвенную болезнь, осложненную кровотечением с развитием послегеморрагической анемии или перфорацией (в течение 5 лет после указанных осложнений);

язвенную болезнь с частыми (два раза и более в год) рецидивами язвы, требующими длительного стационарного лечения (более двух недель);

язвенную болезнь двенадцатиперстной кишки с внелуковой локализацией язвы;

язвенную болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки с множественными (две и более) язвами за последние 5 лет;

язвенную болезнь, осложненную грубой рубцовой деформацией луковицы двенадцатиперстной кишки при умеренных нарушениях эвакуаторно-моторной функции.

"В то же время военнообязанного должны исключить из военного учета при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, осложненной пенетрацией, стенозом пилоробульбарной зоны (задержкой контрастного вещества в желудке более 24 часов), что сопровождается упадком питания при наличии противопоказаний к оперативному", — говорится в материале.

Напомним, что новые изменения в законодательстве Украины предусматривают, что призывникам, которым временно нельзя служить, предоставят год на восстановление, после чего их состояние здоровья будет заново оценивать военно-врачебная комиссия. При этом надзор за такими призывниками возложен на ТЦК и СП.