Адвокат рассказал, что грозит уклонистам, которые купили заключение ВВК

Военно-врачебная комиссия. Фото: google.com

Адвокат рассказал, что грозит уклонистам от мобилизации, которые приобрели фейковые справки о состоянии своего здоровья. Недавно Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о проверке всех решений военно-врачебных комиссий о непригодности к службе военнообязанных мужчин, которые были выданы от 24 февраля 2022 года.

Об этом адвокат Олег Леонтьев рассказал для "ТСН".

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Ответственность за фейковую справку ВВК

"У тех лиц, я считаю, никакой не может быть ответственности. Он скажет — я очень тщательно отношусь к своему здоровью. У каждого человека разные типы темперамента. Человек-ипохондрик себя вечно считает болезненным. У него из носа закапало — уже считает, что коронавирус, туберкулез. Голова немножко заболела — ой, наверное опухоль в голове. Человек не имеет никакой ответственности", — рассказал Леонтьев.

По его словам, мужчина будет нести ответственность только в случае, когда будет доказано, что он заплатил за справку, каким-либо незаконным образом получил незаконное решение или дал взятки члену ВВК.

"Но как это будет доказано в ретроспективе, тем более, учитывая, что подавляющее большинство таких случаев доказывается в судах только наличием видео или звукозаписи. Оно никаким образом доказано не будет. Разве что могут быть случаи, когда человек своим почерком внес в какие-то медицинские документы ложные исправления, дописки, и эксперты обнаружили, что сделаны дописки собственно этим человеком. Здесь, конечно, никуда не денешься", — добавил адвокат.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о проверке всех военно-врачебных комиссий с 24 февраля 2022 года. Указ появился на сайте Офиса Президента во вторник, 12 сентября.

Также мы писали, что новые изменения в законодательстве Украины предполагают, что призывникам, которым временно нельзя служить, предоставят год на восстановление, после чего их состояние здоровья будет заново оценивать военно-врачебная комиссия. При этом надзор за такими призывниками возложен на ТЦК и СП.

Добавим, в Украине уже второй год идет военное положение и всеобщая мобилизация из-за российской вооруженной агрессии. Военнообязанные украинцы от 18 до 60 лет получают повестки и в случае отсутствия отсрочки и серьезных заболеваний могут быть призваны на военную службу. Перед мобилизацией все должны пройти военно-врачебную комиссию (ВВК).