Как военным обжаловать решение ВВК — Минздрав предоставил алгоритм действий

Как украинским военным обжаловать решение ВВК: инструкция от Минздрава
Перед тем как вступить в ряды ВСУ, каждый военнообязанный мужчина должен обязательно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Ведь именно она определяет, пригодно ли лицо к военной службе. Также военная медкомиссия принимает решение, способен ли военнослужащий и дальше выполнять свои обязанности или должен быть уволен из войска. Однако бывают случаи, когда лицо не соглашается с решением комиссии.
Рекомендации для украинских военнослужащих, как самостоятельно обжаловать решение военно-врачебной комиссии, предоставила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Как отмечают в Минздраве, это можно сделать, если военный считает, что решение медкомиссии не соответствует его реальному состоянию здоровья. При этом обжаловать решение разрешается как в досудебном порядке, так и в суде.
Каковы основания для обжалования решения ВВК
Порядок прохождения медкомиссии и обжалования ее результатов регулируется Приказом Министерства обороны Украины "№402 от 14.08.2008 года "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".
Законными основаниями могут быть:
- при вынесении решения не была учтена взаимосвязь двух или более болезней;
- наличие или отсутствие заболевания были установлены врачом не той специализации;
- была выбрана не та степень нарушения функции организма вследствие болезни в соответствии с таблицей болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе;
- определяя ограниченную пригодность лица, ВВК не индивидуализировало такую пригодность в соответствии с возможностью или невозможностью осуществления тех или иных воинских обязанностей.
Следует отметить, что перечень таких оснований не может быть исчерпывающим.
Как обжаловать решение ВВК в досудебном порядке
Военному необходимо написать заявление или жалобу о несогласии с заключением ВВК с просьбой пересмотреть решение вышестоящей ВВК.
К заявлению или жалобе следует добавить:
- соответствующие медицинские документы;
- копию предварительного решения ВВК;
- копию военного билета (удостоверение офицера).
Этот пакет документов можно отправить по почте или принести самостоятельно в высшую ВВК.
После комиссия должна пересмотреть постановление обжалования, направить на повторный медосмотр и предоставить новый вывод о состоянии здоровья военнослужащего.
Следует отметить, что решение о спорных и сложных случаях будет принимать Центральная военно-врачебная комиссия (адрес: бульвар Леси Украинки, 10А, Киев).
Как обжаловать решение ВВК в суде
Решение в суде обжалуется в порядке административного судопроизводства в соответствии с требованиями Кодекса административного судопроизводства. При этом обжаловать решение ВВК исключительно по медицинским показателям невозможно, поскольку это не компетенция суда.
Однако суд может установить нарушение механизма проведения ВВК и отменить соответствующее решение. Также суд может обязать ВВК провести повторный медосмотр и дообследовать военного в случае отказа комиссии это делать.
Важно: следует начать с досудебного обжалования решение ВВК, ведь если подать жалобу в суд, то вернуться к досудебному решению вопрос уже не получится.
Предоставляемые сроки обжалования решения ВВК
Срок обращения в суд для обжалования выводов ВВК составляет:
- шесть месяцев со дня получения заключения ВВК, если такой вывод не обжаловался в административном порядке;
- три месяца, если такой вывод обжаловался в высшей ВВК, со дня получения заключения такой высшей ВВК по результатам рассмотрения соответствующего обращения.
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