Как военным обжаловать решение ВВК — Минздрав предоставил алгоритм действий

Военнослужащий проходит военно-врачебную комиссию. Фото: google.com

Перед тем как вступить в ряды ВСУ, каждый военнообязанный мужчина должен обязательно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Ведь именно она определяет, пригодно ли лицо к военной службе. Также военная медкомиссия принимает решение, способен ли военнослужащий и дальше выполнять свои обязанности или должен быть уволен из войска. Однако бывают случаи, когда лицо не соглашается с решением комиссии.

Рекомендации для украинских военнослужащих, как самостоятельно обжаловать решение военно-врачебной комиссии, предоставила пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Как отмечают в Минздраве, это можно сделать, если военный считает, что решение медкомиссии не соответствует его реальному состоянию здоровья. При этом обжаловать решение разрешается как в досудебном порядке, так и в суде.

Каковы основания для обжалования решения ВВК

Порядок прохождения медкомиссии и обжалования ее результатов регулируется Приказом Министерства обороны Украины "№402 от 14.08.2008 года "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

Законными основаниями могут быть:

при вынесении решения не была учтена взаимосвязь двух или более болезней;

наличие или отсутствие заболевания были установлены врачом не той специализации;

была выбрана не та степень нарушения функции организма вследствие болезни в соответствии с таблицей болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе;

определяя ограниченную пригодность лица, ВВК не индивидуализировало такую пригодность в соответствии с возможностью или невозможностью осуществления тех или иных воинских обязанностей.

Следует отметить, что перечень таких оснований не может быть исчерпывающим.

Как обжаловать решение ВВК в досудебном порядке

Военному необходимо написать заявление или жалобу о несогласии с заключением ВВК с просьбой пересмотреть решение вышестоящей ВВК.

К заявлению или жалобе следует добавить:

соответствующие медицинские документы;

копию предварительного решения ВВК;

копию военного билета (удостоверение офицера).

Этот пакет документов можно отправить по почте или принести самостоятельно в высшую ВВК.

После комиссия должна пересмотреть постановление обжалования, направить на повторный медосмотр и предоставить новый вывод о состоянии здоровья военнослужащего.

Следует отметить, что решение о спорных и сложных случаях будет принимать Центральная военно-врачебная комиссия (адрес: бульвар Леси Украинки, 10А, Киев).

Военнослужащий проходит военно-врачебную комиссию. Фото: google.com

Как обжаловать решение ВВК в суде

Решение в суде обжалуется в порядке административного судопроизводства в соответствии с требованиями Кодекса административного судопроизводства. При этом обжаловать решение ВВК исключительно по медицинским показателям невозможно, поскольку это не компетенция суда.

Однако суд может установить нарушение механизма проведения ВВК и отменить соответствующее решение. Также суд может обязать ВВК провести повторный медосмотр и дообследовать военного в случае отказа комиссии это делать.

Важно: следует начать с досудебного обжалования решение ВВК, ведь если подать жалобу в суд, то вернуться к досудебному решению вопрос уже не получится.

Предоставляемые сроки обжалования решения ВВК

Срок обращения в суд для обжалования выводов ВВК составляет:

шесть месяцев со дня получения заключения ВВК, если такой вывод не обжаловался в административном порядке;

со дня получения заключения ВВК, если такой вывод не обжаловался в административном порядке; три месяца, если такой вывод обжаловался в высшей ВВК, со дня получения заключения такой высшей ВВК по результатам рассмотрения соответствующего обращения.

Ранее мы писали, какие обследования военнообязанные должны пройти обязательно и какие специалисты должны его осмотреть.

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