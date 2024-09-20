Військово-лікарська комісія - склад комісії, які лікарі входять до ВЛК

Під час проходження лікарської комісії при ТЦК. Фото: prikhodko.com.ua

Лікарська комісія при територіальному центрі комплектування складається з керівника, секретаря та лікарів-спеціалістів. Вузькоспеціалізовані фахівці оцінюють придатність військовозобов’язаних до військової служби.

Про це розповів адвокат Роман Сімутін.

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Керівництво комісії при ТЦК

Військово-лікарська комісія, яка функціонує при кожному територіальному центрі комплектування, визначає придатність військовозобов’язаних до військової служби.

Очолює цю комісію керівник, яким зазвичай є головний лікар чи така особа, що спеціально призначена старшим лікарем.

Крім очільника, до складу ВЛК входять секретар (ця людина займається документуванням роботи комісії) та медичні спеціалісти, які й здійснюють перевірку військовозобов’язаних.

Які лікарі входять до складу ВЛК

До складу військово-лікарської комісії входять такі вузькоспеціалізовані лікарі:

терапевт;

хірург;

невролог;

психіатр;

оториноларинголог;

офтальмолог.

Крім того, членом лікарської комісії при територіальному центрі комплектування є лікар з організації охорони здоров’я.