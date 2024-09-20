Військово-лікарська комісія - склад комісії, які лікарі входять до ВЛК

Лікарська комісія при ТЦК — які фахівці до неї входять
Лікарська комісія при територіальному центрі комплектування складається з керівника, секретаря та лікарів-спеціалістів. Вузькоспеціалізовані фахівці оцінюють придатність військовозобов’язаних до військової служби.
Про це розповів адвокат Роман Сімутін.
Керівництво комісії при ТЦК
Військово-лікарська комісія, яка функціонує при кожному територіальному центрі комплектування, визначає придатність військовозобов’язаних до військової служби.
Очолює цю комісію керівник, яким зазвичай є головний лікар чи така особа, що спеціально призначена старшим лікарем.
Крім очільника, до складу ВЛК входять секретар (ця людина займається документуванням роботи комісії) та медичні спеціалісти, які й здійснюють перевірку військовозобов’язаних.
Які лікарі входять до складу ВЛК
До складу військово-лікарської комісії входять такі вузькоспеціалізовані лікарі:
- терапевт;
- хірург;
- невролог;
- психіатр;
- оториноларинголог;
- офтальмолог.
Крім того, членом лікарської комісії при територіальному центрі комплектування є лікар з організації охорони здоров’я.
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