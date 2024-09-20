Военно-врачебная комиссия - состав комиссии, которые врачи входят в ВВК

При прохождении врачебной комиссии при ТЦК. Фото: prikhodko.com.ua

Врачебная комиссия при территориальном центре комплектования состоит из руководителя, секретаря и врачей-специалистов. Узкоспециализированные специалисты оценивают пригодность военнообязанных к военной службе.

Об этом рассказал адвокат Роман Симутин.

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Военно-врачебная комиссия, функционирующая при каждом территориальном центре комплектования, определяет пригодность военнообязанных к военной службе.

Возглавляет эту комиссию руководитель, которым обычно является главный врач или такое лицо, специально назначенное старшим врачом.

Кроме руководителя, в состав ВВК входят секретарь (этот человек занимается документированием работы комиссии) и медицинские специалисты, которые и проверяют военнообязанных.

Какие врачи входят в состав ВВК

В состав военно-врачебной комиссии входят следующие узкоспециализированные врачи:

терапевт;

хирург;

невролог;

психиатр;

оториноларинголог;

офтальмолог.

Кроме того, членом врачебной комиссии при территориальном центре комплектования является врач организации здравоохранения.