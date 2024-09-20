Военно-врачебная комиссия - состав комиссии, которые врачи входят в ВВК

Врачебная комиссия при ТЦК — какие специалисты в нее входят
Врачебная комиссия при территориальном центре комплектования состоит из руководителя, секретаря и врачей-специалистов. Узкоспециализированные специалисты оценивают пригодность военнообязанных к военной службе.
Об этом рассказал адвокат Роман Симутин.
Руководство комиссии при ТЦК
Военно-врачебная комиссия, функционирующая при каждом территориальном центре комплектования, определяет пригодность военнообязанных к военной службе.
Возглавляет эту комиссию руководитель, которым обычно является главный врач или такое лицо, специально назначенное старшим врачом.
Кроме руководителя, в состав ВВК входят секретарь (этот человек занимается документированием работы комиссии) и медицинские специалисты, которые и проверяют военнообязанных.
Какие врачи входят в состав ВВК
В состав военно-врачебной комиссии входят следующие узкоспециализированные врачи:
- терапевт;
- хирург;
- невролог;
- психиатр;
- оториноларинголог;
- офтальмолог.
Кроме того, членом врачебной комиссии при территориальном центре комплектования является врач организации здравоохранения.
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