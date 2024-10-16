Когда можно обжаловать решение ВВК – советы и действия

Решение ВВК — четыре основания для его обжалования
Военнообязанные имеют право обжаловать решение военно-врачебной комиссии, если врачи неправильно установили болезнь или степень тяжести. Кроме того, жалобу можно подать на неустановление взаимозависимости нескольких заболеваний, имеющихся у военнообязанного.
Об этом идет речь в приказе Министерства обороны Украины.
Как часто нужно проходить ВВК
Повестки на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) выдают сотрудники ТЦК в самом центре или в составе групп оповещения.
Военнообязанные должны проходить военно-врачебные комиссии с определенной периодичностью:
- в мирное время — раз в пять лет;
- во время войны — каждый год.
Все основания для обжалования решения ВВК
Согласно приказу МО, существует четыре основания для обжалования заключения врачей, входящих в состав военно-врачебной комиссии.
Во-первых, жалобу можно подать, когда врач не той специализации установил наличие или отсутствие заболевания.
Кроме того, можно обжаловать решение, когда врач при вынесении решения не учел взаимозависимость нескольких болезней, имеющихся у военнообязанного.
Также гражданин имеет право подать жалобу, если врач неправильно избрал степень нарушения функции организма (в результате диагностированной болезни) в соответствии с таблицей Расписания болезней, состояний и физических недостатков.
Четвертое основание — это когда врач не индивидуализировал пригодность военнообязанного к военной службе в соответствии с состоянием его здоровья.
Напомним, мы писали о том, как именно проходит процедура обжалования решения ВВК.
Также мы сообщали о том, как решение ВВК может быть обжаловано военнослужащими.
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