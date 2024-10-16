Когда можно обжаловать решение ВВК – советы и действия

Процесс прохождения ВВК. Фото: ЖОТЦК

Военнообязанные имеют право обжаловать решение военно-врачебной комиссии, если врачи неправильно установили болезнь или степень тяжести. Кроме того, жалобу можно подать на неустановление взаимозависимости нескольких заболеваний, имеющихся у военнообязанного.

Об этом идет речь в приказе Министерства обороны Украины.

Читайте также:

Как часто нужно проходить ВВК

Повестки на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) выдают сотрудники ТЦК в самом центре или в составе групп оповещения.

Военнообязанные должны проходить военно-врачебные комиссии с определенной периодичностью:

в мирное время — раз в пять лет;

во время войны — каждый год.

Все основания для обжалования решения ВВК

Согласно приказу МО, существует четыре основания для обжалования заключения врачей, входящих в состав военно-врачебной комиссии.

Во-первых, жалобу можно подать, когда врач не той специализации установил наличие или отсутствие заболевания.

Кроме того, можно обжаловать решение, когда врач при вынесении решения не учел взаимозависимость нескольких болезней, имеющихся у военнообязанного.

Также гражданин имеет право подать жалобу, если врач неправильно избрал степень нарушения функции организма (в результате диагностированной болезни) в соответствии с таблицей Расписания болезней, состояний и физических недостатков.

Четвертое основание — это когда врач не индивидуализировал пригодность военнообязанного к военной службе в соответствии с состоянием его здоровья.

Напомним, мы писали о том, как именно проходит процедура обжалования решения ВВК.

Также мы сообщали о том, как решение ВВК может быть обжаловано военнослужащими.