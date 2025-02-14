Заключение военно-врачебной комиссии - ТЦК не выдает документ о ВВК на руки военнообязанному

ТЦК не выдал заключение ВВК — что делать
Территориальный центр комплектования должен выдать военнообязанному документ с заключением ВВК о его пригодности к военной службе. Отказ от выдачи этого документа является незаконным.
Об этом написали на портале "Юристы.UA".
Гражданин не получил заключение ВВК
К юристам обратился военнообязанный гражданин, который пожаловался, что в территориальном центре комплектования ему не выдали заключение военно-врачебной комиссии.
Гражданин поинтересовался, являются ли такие действия ТЦК законными.
"Вам должны были выдать экземпляр справки ВВК под личную подпись", — заверил адвокат Юрий Айвазян.
Куда обращаться военнообязанному
Другой юрист, Евгений Александрович, подтвердил слова коллеги: "Действия работников ТЦК являются незаконными".
В такой ситуации, подчеркнул юрист, военнообязанный имеет право подать жалобу на действия ТЦК — как в региональный центр комплектования, так и в Министерство обороны.
Напомним, мы ранее писали о том, что делать военнообязанному гражданину, если региональная ВВК не утверждает результаты штатной военно-врачебной комиссии.
Добавим, мы сообщали о четырех основаниях для обжалования решения ВВК.
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