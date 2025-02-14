Заключение военно-врачебной комиссии - ТЦК не выдает документ о ВВК на руки военнообязанному

Оформление результатов ВВК. Фото: "АрміяInform"

Территориальный центр комплектования должен выдать военнообязанному документ с заключением ВВК о его пригодности к военной службе. Отказ от выдачи этого документа является незаконным.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

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К юристам обратился военнообязанный гражданин, который пожаловался, что в территориальном центре комплектования ему не выдали заключение военно-врачебной комиссии.

Гражданин поинтересовался, являются ли такие действия ТЦК законными.

"Вам должны были выдать экземпляр справки ВВК под личную подпись", — заверил адвокат Юрий Айвазян.

Куда обращаться военнообязанному

Другой юрист, Евгений Александрович, подтвердил слова коллеги: "Действия работников ТЦК являются незаконными".

В такой ситуации, подчеркнул юрист, военнообязанный имеет право подать жалобу на действия ТЦК — как в региональный центр комплектования, так и в Министерство обороны.

Напомним, мы ранее писали о том, что делать военнообязанному гражданину, если региональная ВВК не утверждает результаты штатной военно-врачебной комиссии.

Добавим, мы сообщали о четырех основаниях для обжалования решения ВВК.