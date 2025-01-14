Що робити військовозобовʼязаному, якщо ВЛК не затверджує рішення

Військово-лікарська комісія. Фото: "АрміяInform"

Якщо регіональна військово-лікарська комісія не поспішає затверджувати рішення штатної ВЛК, військовозобов’язаний громадянин може подати заяву до РВЛК. Також йому треба звернутися до штатної комісії за довідкою.

Про це на порталі "Юристи.UA" повідомив адвокат Юрій Айвазян.

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Заява до РВЛК

Після того, як рішення щодо військовозобов’язаного громадянина виносить штатна ВЛК, це рішення має затвердити регіональна військово-лікарська комісія.

Якщо ж РВЛК не поспішає затверджувати рішення штатної комісії, громадянин має право прискорити цей процес.

"По-перше, вам необхідно направити до РВЛК заяву щодо надання інформації, на якій стадії знаходиться затвердження постанови ВЛК ТЦК про визнання вас непридатним", — пояснив адвокат Юрій Айвазян громадянину, який має таку проблему.

Прохання до штатної ВЛК

Крім того, наголосив юрист, громадянин має звернутися і до своєї штатної військово-лікарської комісії.

"По-друге, подайте заяву до ТЦК із проханням видати вам довідку, в якій буде зазначено, що ви були визнані непридатним й станом на зараз документи знаходяться на перевірці в РВЛК", — підкреслив у своїй відповіді Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як оскаржувати неправомірне рішення ВЛК.

Також ми повідомляли про чотири підстави для оскарження рішення ВЛК.