Что делать военнообязанному, если ВВК не утверждает решение

Военно-врачебная комиссия. Фото: "АрміяInform"

Если региональная военно-врачебная комиссия не спешит утверждать решение штатной ВВК, военнообязанный гражданин может подать заявление в РВВК. Также ему надо обратиться в штатную комиссию за справкой.

Об этом на портале "Юристы.UA" сообщил адвокат Юрий Айвазян.

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Заявление в РВВК

После того, как решение по военнообязанному гражданину выносит штатная ВВК, это решение должна утвердить региональная военно-врачебная комиссия.

Если же РВЛК не спешит утверждать решение штатной комиссии, гражданин имеет право ускорить этот процесс.

"Во-первых, вам необходимо направить в РВВК заявление о предоставлении информации о том, на какой стадии находится утверждение постановления ВВК ТЦК о признании вас непригодным", — пояснил адвокат Юрий Айвазян гражданину, имеющему такую проблему.

Просьба к штатной ВВК

Кроме того, подчеркнул юрист, гражданин должен обратиться и в свою штатную военно-врачебную комиссию.

"Во-вторых, подайте заявление в ТЦК с просьбой выдать вам справку, в которой будет указано, что вы были признаны непригодным и по состоянию на сейчас документы находятся на проверке в ВВК", — подчеркнул в своем ответе Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, как обжаловать неправомерное решение ВВК.

Также мы сообщали о четырех основаниях для обжалования решения ВВК.