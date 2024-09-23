Як оскаржити рішення ВЛК - поради та алгоритм дій

Перевірка зору під час ВЛК. Фото: ЛОТЦК

Військовозобов’язаний громадянин, який вважає результати військово-лікарської комісії некоректними, може їх оскаржити. Оскарження відбувається на рівні обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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В Україні продовжується загальна мобілізація, яка була оголошена разом із запровадженням воєнного стану на усій території України.

Частина військовозобов’язаних громадян під час цього процесу повинна пройти військово-лікарські комісії (ВЛК), які мають визначити ступінь придатності цих осіб до проходження військової служби.

Де можна оскаржити рішення комісії

Військовозобов’язані громадяни мають право на оскарження рішення військово-лікарської комісії.

"У разі незгоди громадянина з рішенням військово-лікарської комісії при районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки на підставі його заяви громадянин направляється для проходження військово-лікарської комісії при обласному (Київському та Севастопольському міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки", — пояснив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, що відмова від дообстеження під час проходження військово-лікарської комісії загрожує громадянину адміністративною відповідальністю.

Додамо, ми раніше писали про те, які саме лікарі входять до складу ВЛК.