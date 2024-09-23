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Обжалование решения ВВК — как это возможно

23 сентября 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Как обжаловать решение ВВК - советы и алгоритм действий
Проверка зрения во время ВВК. Фото: ЛОТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанный гражданин, считающий результаты военно-врачебной комиссии некорректными, может их обжаловать. Обжалование проходит на уровне областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая была объявлена вместе с введением военного положения на всей территории Украины.

Часть военнообязанных граждан во время этого процесса должна пройти военно-врачебные комиссии (ВВК), которые должны определить степень годности этих лиц к прохождению военной службы.

Где можно обжаловать решение комиссии

Военнообязанные граждане имеют право на обжалование решения военно-врачебной комиссии.

"В случае несогласия гражданина с решением военно-врачебной комиссии при районном (городском) территориальном центре комплектования и социальной поддержки на основании его заявления гражданин направляется для прохождения военно-врачебной комиссии при областном (Киевском и Севастопольском городском) территориальном центре комплектования и социальной поддержки", — объяснил Юрий Айвазян.

Напомним, что отказ от дообследования во время прохождения военно-врачебной комиссии грозит гражданину административной ответственностью.

Добавим, мы раньше писали о том, какие врачи входят в состав ВВК.

мобилизация жалобы ВВК ТЦК и СП военнообязанные

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