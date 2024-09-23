Как обжаловать решение ВВК - советы и алгоритм действий

Обжалование решения ВВК — как это возможно
Военнообязанный гражданин, считающий результаты военно-врачебной комиссии некорректными, может их обжаловать. Обжалование проходит на уровне областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Зачем нужны ВВК
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая была объявлена вместе с введением военного положения на всей территории Украины.
Часть военнообязанных граждан во время этого процесса должна пройти военно-врачебные комиссии (ВВК), которые должны определить степень годности этих лиц к прохождению военной службы.
Где можно обжаловать решение комиссии
Военнообязанные граждане имеют право на обжалование решения военно-врачебной комиссии.
"В случае несогласия гражданина с решением военно-врачебной комиссии при районном (городском) территориальном центре комплектования и социальной поддержки на основании его заявления гражданин направляется для прохождения военно-врачебной комиссии при областном (Киевском и Севастопольском городском) территориальном центре комплектования и социальной поддержки", — объяснил Юрий Айвазян.
Напомним, что отказ от дообследования во время прохождения военно-врачебной комиссии грозит гражданину административной ответственностью.
Добавим, мы раньше писали о том, какие врачи входят в состав ВВК.
Читайте Новини.LIVE!