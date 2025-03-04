Порушення правил обліку в Резерв+ — що робити

Застосунок "Резерв+", де з’являються статуси про стан військового обліку. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Якщо військовозобов’язаний громадянин виявив у застосунку "Резерв+" повідомлення про порушення військового обліку, він має з’явитися до ТЦК. Це потрібно зробити навіть тоді, коли громадянин не має відстрочки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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У деяких військовозобов’язаних громадян, які встановили на свої смартфони застосунок "Резерв+", у профілі з’явилися статуси щодо можливого порушення військового обліку.

Один із таких громадян поцікавився, чи потрібно йому звертатися до територіального центру комплектування після появи такого статусу у "Резерв+".

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що цей крок є необхідним — але він може бути пов’язаний із подальшими проблемами.

До ТЦК треба йти навіть без відстрочки

"Якщо маєте оформлену відстрочку, то потрібно звертатись до ТЦК і розбиратись із причиною появи такого статусу. Якщо ж відстрочки не маєте, то Ваша явка до ТЦК буде дуже ризикованою", — наголосив у своїй відповіді юрист.

Разом з тим, навіть якщо громадянин не має відстрочки, він все одно має відвідати ТЦК і вирішити проблему із статусом про можливі порушення військового обліку — інакше його можуть оголосити у розшук.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що означає статус "Знято" у застосунку "Резерв+".

Також ми повідомляли про те, як реагувати на ті чи інші статуси у "Резерв+".