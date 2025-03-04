Нарушение правил учета в Резерв+ — что делать

Приложение "Резерв+", где появляются статусы о состоянии воинского учета. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Если военнообязанный гражданин обнаружил в приложении "Резерв+" сообщение о нарушении воинского учета, он должен явиться в ТЦК. Это нужно сделать даже тогда, когда гражданин не имеет отсрочки.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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У некоторых военнообязанных граждан, которые установили на свои смартфоны приложение "Резерв+", в профиле появились статусы о возможном нарушении воинского учета.

Один из таких граждан поинтересовался, нужно ли ему обращаться в территориальный центр комплектования после появления такого статуса в "Резерв+".

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что этот шаг необходим — но он может быть связан с дальнейшими проблемами.

В ТЦК надо идти даже без отсрочки

"Если есть оформленная отсрочка, то нужно обращаться в ТЦК и разбираться с причиной появления такого статуса. Если же отсрочки не имеете, то Ваша явка в ТЦК будет очень рискованной", — отметил в своем ответе юрист.

Вместе с тем, даже если гражданин не имеет отсрочки, он все равно должен посетить ТЦК и решить проблему со статусом о возможных нарушениях воинского учета — иначе его могут объявить в розыск.

Напомним, мы ранее писали о том, что означает статус "Снято" в приложении "Резерв+".

Также мы сообщали о том, как реагировать на те или иные статусы в "Резерв+".