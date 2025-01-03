Статус у Резерв+ порушення обліку — що робити

Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

У деяких громадян в застосунку "Резерв+" може з’явитися статус "Виявлено порушення військового обліку". У такому випадку військовозобов’язана особа має обов’язково звернутися до ТЦК за місцем реєстрації.

Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Андрій Карпенко.

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Статус "Виявлено порушення військового обліку"

З 2024 року українські військовозобов’язані громадяни почали використовувати електронний військово-обліковий документ, застосунок "Резерв+".

У деяких громадян в "Резерв+" з’явився статус "Виявлено порушення військового обліку".

Таке повідомлення, пояснив адвокат Андрій Карпенко, зазвичай відображається тим, по кому були виявлені деякі порушення правил військового обліку.

Куди звертатися після появи червоного статусу

"Якщо при цьому стрічка для відображення статусу має червоний колір, то це означає, що по цій особі було направлення до органів Національної поліції для примусової доставки в ТЦК", — підкреслив юрист.

Карпенко наголосив, що у такому випадку громадянин має негайно звернутися до того ТЦК, де він перебуває на обліку, аби з’ясувати обставини появи такого статусу.

Нагадаємо, ми писали раніше про те, що означає статус "Знято" у "Резерв+".

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