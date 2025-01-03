Статус в Резерв+ нарушение учета — что делать

Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

У некоторых граждан в приложении "Резерв+" может появиться статус "Выявлено нарушение военного учета". В таком случае военнообязанное лицо должно обязательно обратиться в ТЦК по месту регистрации.

Об этом на портале b2bconsult написал адвокат Андрей Карпенко.

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Статус "Выявлено нарушение военного учета"

С 2024 года украинские военнообязанные граждане начали использовать электронный военно-учетный документ, приложение "Резерв+".

У некоторых граждан у "Резерв+" появился статус "Выявлено нарушение военного учета".

Такое сообщение, пояснил адвокат Андрей Карпенко, обычно отражается тем, по ком были обнаружены некоторые нарушения правил военного учета.

Куда обращаться после появления красного статуса

"Если при этом лента для отображения статуса имеет красный цвет, то это означает, что по этому лицу было направление в органы Национальной полиции для принудительной доставки в ТЦК", — подчеркнул юрист.

Карпенко подчеркнул, что в таком случае гражданин должен немедленно обратиться в ТЦК, где он состоит на учете, чтобы выяснить обстоятельства появления такого статуса.

Напомним, мы писали ранее о том, что означает статус "Снято" в "Резерв+".

Также мы сообщали о том, какие льготы может получить человек со статусом "ребенок войны".