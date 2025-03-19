Штраф от ТЦК - надо ли ждать постановления

Выписывание штрафа от ТЦК. Фото: ocsp.com.ua

Штраф за нарушение воинского учета невозможно уплатить до принятия территориальным центром комплектования соответствующего постановления. Постановление как раз и должно определить размер штрафа, наложенного на гражданина.

Об этом на портале "Юристи.UA" написала адвокат Ирина Мамай.

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За нарушение правил воинского учета военнообязанных граждан могут наказать согласно действующему законодательству.

Базовым наказанием является административный штраф.

При этом части оштрафованных граждан предоставили реквизиты для уплаты штрафов, не выдав постановление ТЦК о назначении штрафа.

Адвокат Ирина Мамай объяснила, почему оплатить штраф в такой ситуации невозможно.

Зачем нужно постановление ТЦК

"Протокол не составляется с определением штрафа. Это лишь фиксация нарушения. Размер штрафа определяет только постановление", — подчеркнула Ирина Мамай.

Адвокат подчеркнула, что гражданину надо дождаться принятия соответствующего постановления — и только после этого можно идти оплачивать штраф.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько времени имеет ТЦК на наложение штрафа на нарушителя правил воинского учета.

Добавим, мы сообщали о том, за что территориальные центры комплектования могут оштрафовать граждан.