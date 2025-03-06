Штрафи від ТЦК — за що можуть накласти стягнення та як їх оскаржити

Військовий підписує документ. Фото: Цензор.НЕТ

В Україні під час мобілізації територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) мають законне право штрафувати військовозобов’язаних, призовників та резервістів за порушення законодавства про військовий облік. Процедура накладення таких штрафів має свої нюанси, на які варто звернути увагу.

Про це повідомила адвокатка Дар'я Тарасенко для "Інформатор".

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За словами адвокатки Дар’ї Тарасенко, адмінштрафи можуть бути накладені за трьома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення. До них належать порушення правил військового обліку, зокрема, невчасне оновлення даних або ігнорування викликів до ТЦК, недотримання законодавства про мобілізацію та оборону, а також втрата чи псування військово-облікових документів. Найпоширенішою підставою для штрафу є порушення правил обліку, максимальний розмір стягнення за яке може сягати 25 500 гривень.

Як правильно мають накладати штраф

Процедура накладення штрафу передбачає складання протоколу, в якому фіксується суть правопорушення. Документ вручається особисто або надсилається поштою, а особа отримує повідомлення про дату та місце розгляду справи. Рішення щодо штрафу ухвалює керівник ТЦК, який заслуховує пояснення порушника та видає відповідну постанову. Військовозобов’язаний отримує офіційне рішення із зазначеною сумою штрафу та реквізитами для сплати. Якщо постанови немає, штраф платити не потрібно. В разі її отримання рішення можна оскаржити в суді.

Чи може бути накладено кілька штрафів

Якщо порушення зафіксовано кілька разів, можливе накладення декількох штрафів. Проте якщо всі порушення розглядаються одночасно, стягнення не може перевищувати розмір найсуворішого з них. Якщо ж адміністративні порушення розглядаються окремо, то кожен штраф може накладатися окремо відповідно до закону.

Чи будуть реформи у ТЦК

Паралельно Міністерство оборони України планує реформу ТЦК, розділивши їхні функції на три окремі напрями. Як розповідав перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, передбачається відокремлення соціальних питань від основної діяльності ТЦК. Водночас самі територіальні центри й надалі відповідатимуть за облік резервістів, військовозобов’язаних та організацію курсів перепідготовки. Окремо планується створення структури, яка займатиметься підготовкою громадян до служби у ЗСУ та Силах безпеки й оборони.

Нагадаємо, юрист детально пояснив, як нараховуються штрафи військовозобов'язаним.

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