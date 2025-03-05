ВЛК в чужому ТЦК - коли дані дійсні

Військовозобов’язаний проходить ВЛК. Фото: "НикВести"

Територіальний центр комплектування має право не визнавати результати військово-лікарської комісії, пройденої не за місцем реєстрації. Більш того, ТЦК має право оштрафувати такого громадянина.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Юрист Владислав Дерій, коментуючи проходження військовозобов’язаним ВЛК у чужому територіальному центрі комплектування, заявив, що це незаконно.

"Вас не повинні були направляти на ВЛК не за місцем перебування на військовому обліку. Якщо Вже і захотіли направити на медичний огляд з іншого ТЦК, то спочатку вони повинні були вас взяти на військовий облік та внести дану інформацію до реєстру "Оберіг", — наголосив юрист.

Чому ТЦК не визнає результати такої ВЛК

Він пояснив, що ТЦК, у якому громадянин перебуває на обліку, має повне право не визнавати результати такої комісії.

"Вже багато випадків, коли провели експрес-ВЛК у ТЦК не за обліком, а потім ТЦК за місцем обліку ці дані не вносить, адже ВЛК належить до зовсім іншого ТЦК", — підкреслив Дерій.

Крім того, такого громадянина можуть оштрафувати за порушення правил військового обліку — зокрема, за непроходження військово-лікарської комісії.

Нагадаємо, ми раніше повідомляли про те, що робити громадянину, рішення ВЛК щодо якого не затвердили.

Додамо, ми писали про те, які зміни відбулися у процесі проходження ВЛК.