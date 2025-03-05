ВЛК в чужому ТЦК - коли дані дійсні

Коли ТЦК не визнає результати ВЛК законними
Територіальний центр комплектування має право не визнавати результати військово-лікарської комісії, пройденої не за місцем реєстрації. Більш того, ТЦК має право оштрафувати такого громадянина.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
ВЛК тільки за місцем реєстрації, або перереєстрація
Юрист Владислав Дерій, коментуючи проходження військовозобов’язаним ВЛК у чужому територіальному центрі комплектування, заявив, що це незаконно.
"Вас не повинні були направляти на ВЛК не за місцем перебування на військовому обліку. Якщо Вже і захотіли направити на медичний огляд з іншого ТЦК, то спочатку вони повинні були вас взяти на військовий облік та внести дану інформацію до реєстру "Оберіг", — наголосив юрист.
Чому ТЦК не визнає результати такої ВЛК
Він пояснив, що ТЦК, у якому громадянин перебуває на обліку, має повне право не визнавати результати такої комісії.
"Вже багато випадків, коли провели експрес-ВЛК у ТЦК не за обліком, а потім ТЦК за місцем обліку ці дані не вносить, адже ВЛК належить до зовсім іншого ТЦК", — підкреслив Дерій.
Крім того, такого громадянина можуть оштрафувати за порушення правил військового обліку — зокрема, за непроходження військово-лікарської комісії.
Нагадаємо, ми раніше повідомляли про те, що робити громадянину, рішення ВЛК щодо якого не затвердили.
Додамо, ми писали про те, які зміни відбулися у процесі проходження ВЛК.
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