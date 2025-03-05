ВВК в чужом ТЦК - когда данные действительны

Когда ТЦК не признает результаты ВВК законными
Территориальный центр комплектования имеет право не признавать результаты военно-врачебной комиссии, пройденной не по месту регистрации. Более того, ТЦК имеет право оштрафовать такого гражданина.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.
ВВК только по месту регистрации, или перерегистрация
Юрист Владислав Дерий, комментируя прохождение военнообязанным ВВК в чужом территориальном центре комплектования, заявил, что это незаконно.
"Вас не должны были направлять на ВВК не по месту пребывания на воинском учете. Если уж и захотели направить на медицинский осмотр из другого ТЦК, то сначала они должны были вас взять на воинский учет и внести данную информацию в реестр "Оберіг", — отметил юрист.
Почему ТЦК не признает результаты такой ВВК
Он пояснил, что ТЦК, в котором гражданин состоит на учете, имеет полное право не признавать результаты такой комиссии.
"Уже много случаев, когда провели экспресс-ВВК в ТЦК не по учету, а потом ТЦК по месту учета эти данные не вносит, ведь ВВК относится к совсем другой ТЦК", — подчеркнул Дерий.
Кроме того, такого гражданина могут оштрафовать за нарушение правил воинского учета — в частности, за непрохождение военно-врачебной комиссии.
Напомним, мы ранее сообщали о том, что делать гражданину, решение ВВК в отношении которого не утвердили.
Добавим, мы писали о том, какие изменения произошли в процессе прохождения ВВК.
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