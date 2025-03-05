ВВК в чужом ТЦК - когда данные действительны

Военнообязанный проходит ВВК. Фото: "НикВести"

Территориальный центр комплектования имеет право не признавать результаты военно-врачебной комиссии, пройденной не по месту регистрации. Более того, ТЦК имеет право оштрафовать такого гражданина.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Юрист Владислав Дерий, комментируя прохождение военнообязанным ВВК в чужом территориальном центре комплектования, заявил, что это незаконно.

"Вас не должны были направлять на ВВК не по месту пребывания на воинском учете. Если уж и захотели направить на медицинский осмотр из другого ТЦК, то сначала они должны были вас взять на воинский учет и внести данную информацию в реестр "Оберіг", — отметил юрист.

Почему ТЦК не признает результаты такой ВВК

Он пояснил, что ТЦК, в котором гражданин состоит на учете, имеет полное право не признавать результаты такой комиссии.

"Уже много случаев, когда провели экспресс-ВВК в ТЦК не по учету, а потом ТЦК по месту учета эти данные не вносит, ведь ВВК относится к совсем другой ТЦК", — подчеркнул Дерий.

Кроме того, такого гражданина могут оштрафовать за нарушение правил воинского учета — в частности, за непрохождение военно-врачебной комиссии.

Напомним, мы ранее сообщали о том, что делать гражданину, решение ВВК в отношении которого не утвердили.

Добавим, мы писали о том, какие изменения произошли в процессе прохождения ВВК.