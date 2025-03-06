Штрафы от ТЦК — за что могут наложить взыскания и как их обжаловать

Военный подписывает документ. Фото: Цензор.НЕТ

В Украине во время мобилизации территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) имеют законное право штрафовать военнообязанных, призывников и резервистов за нарушение законодательства о воинском учете. Процедура наложения таких штрафов имеет свои нюансы, на которые стоит обратить внимание.

Об этом сообщила адвокат Дарья Тарасенко для "Информатор".

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По словам адвоката Дарьи Тарасенко, админштрафы могут быть наложены по трем статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях. К ним относятся нарушения правил воинского учета, в частности, несвоевременное обновление данных или игнорирование вызовов в ТЦК, несоблюдение законодательства о мобилизации и обороне, а также потеря или порча военно-учетных документов. Самым распространенным основанием для штрафа является нарушение правил учета, максимальный размер взыскания за которое может достигать 25 500 гривен.

Как правильно должны накладывать штраф

Процедура наложения штрафа предусматривает составление протокола, в котором фиксируется суть правонарушения. Документ вручается лично или направляется по почте, а лицо получает уведомление о дате и месте рассмотрения дела. Решение по штрафу принимает руководитель ТЦК, который заслушивает объяснения нарушителя и выдает соответствующее постановление. Военнообязанный получает официальное решение с указанной суммой штрафа и реквизитами для уплаты. Если постановления нет, штраф платить не нужно. В случае его получения решение можно обжаловать в суде.

Может ли быть наложено несколько штрафов

Если нарушение зафиксировано несколько раз, возможно наложение нескольких штрафов. Однако если все нарушения рассматриваются одновременно, взыскание не может превышать размер самого строгого из них. Если же административные нарушения рассматриваются отдельно, то каждый штраф может налагаться отдельно в соответствии с законом.

Будут ли реформы в ТЦК

Параллельно Министерство обороны Украины планирует реформу ТЦК, разделив их функции на три отдельных направления. Как рассказывал первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк, предполагается отделение социальных вопросов от основной деятельности ТЦК. Вместе с тем сами территориальные центры и в дальнейшем будут отвечать за учет резервистов, военнообязанных и организацию курсов переподготовки. Отдельно планируется создание структуры, которая будет заниматься подготовкой граждан к службе в ВСУ и Силах безопасности и обороны.

Напомним, юрист подробно объяснил, как начисляются штрафы военнообязанным.

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