Штраф от ТЦК - набегает ли долг за неуплату

Работники ТЦК оформляют документы. Фото: Винницкий ТЦК

Если не оплатить штраф, выписанный территориальным центром комплектования, он не будет увеличиваться за счет пени или долгов. Но ТЦК может выписать новый штраф по другому постановлению.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Территориальный центр комплектования имеет право наложить штраф на военнообязанного гражданина, если тот нарушил правила воинского учета.

Это, в частности, касается необновления военно-учетных данных или других нарушений.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, будет ли увеличиваться сумма штрафа, если вовремя его не оплатить.

"Нет, это конечная сумма взыскания", — подчеркнул в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Будут ли расти штрафы

Юрист заверил, что штраф не увеличится, если гражданина еще раз не привлекут к ответственности по другому постановлению

"Но это уже будет другое исполнительное производство и другой штраф", — подчеркнул Айвазян.

Поэтому ТЦК может выписать одному гражданину несколько штрафов, но каждый из них

Напомним, мы ранее писали о том, можно ли оплатить штрафы от ТЦК онлайн.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли оплатить штраф, выписанный ТЦК, без соответствующего постановления.