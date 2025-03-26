Нові штрафи від ТЦК у квітні — кому треба буде заплатити 60 тисяч гривень

Співробітник ТЦК з документами. Фото: "Цензор.нет"

У квітні в Україні продовжиться мобілізація, а разом із нею і накладення штрафів на порушення мобілізаційного процесу та військового обліку. Найбільші штрафи, до 60 тисяч гривень, можуть бути накладені на посадових осіб, організації та громадські об’єднання.

Про це йдеться у матеріалі KadrEx.

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Військовий облік і штрафи

В Україні продовжується загальна мобілізація, оголошена після запровадження воєнного стану на усій території країни.

Військовозобов’язані громадяни у цей період мають дотримуватися низки вимог територіальних центрів комплектування.

Це ж стосується і низки організацій, посадових осіб тощо.

Розмір штрафів для юридичних осіб

За порушення правил військового обліку чи мобілізаційного процесу на фізичних осіб та організації може бути накладений штраф.

Якщо для звичайних громадян штраф під час війни становить від 17 до 25 тисяч, то для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об’єднань він зростає у кілька разів.

Мінімальний рівень штрафу для цих структур під час війни становить 34 тисячі гривень. А максимальний — на 75 відсотків більше.

В особливий період юридичних осіб та посадовців можуть оштрафувати на суму до 59 500 гривень.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи накопичується борг за несплаченим штрафом ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, як сплатити штрафи від територіального центру комплектування дистанційно, в режимі онлайн.