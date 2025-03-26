Новые штрафы от ТЦК в апреле — кому надо будет заплатить 60 тысяч гривен

Сотрудник ТЦК с документами. Фото: "Цензор.нет"

В апреле в Украине продолжится мобилизация, а вместе с ней и наложение штрафов на нарушение мобилизационного процесса и воинского учета. Самые большие штрафы, до 60 тысяч гривен, могут быть наложены на должностных лиц, организации и общественные объединения.

Об этом говорится в материале KadrEx.

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Военный учет и штрафы

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, объявленная после введения военного положения на всей территории страны.

Военнообязанные граждане в этот период должны соблюдать ряд требований территориальных центров комплектования.

Это же касается и ряда организаций, должностных лиц и т.д.

Размер штрафов для юридических лиц

За нарушение правил воинского учета или мобилизационного процесса на физических лиц и организации может быть наложен штраф.

Если для обычных граждан штраф во время войны составляет от 17 до 25 тысяч, то для должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и общественных объединений он возрастает в несколько раз.

Минимальный уровень штрафа для этих структур во время войны составляет 34 тысячи гривен. А максимальный — на 75 процентов больше.

В особый период юридические лица и должностные лица могут быть оштрафованы на сумму до 59 500 гривен.

Напомним, мы ранее писали о том, накапливается ли долг по неуплаченному штрафу ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, как оплатить штрафы от территориального центра комплектования дистанционно, в режиме онлайн.