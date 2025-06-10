Штрафы за нарушение воинского учета от ТЦК - основания для обжалования

Штраф от ТЦК — как можно обжаловать его в июне
Граждане, которые считают штраф, вынесенный ТЦК в отношении их персоны, незаконным, могут обжаловать его. Существует три основных основания для обжалования штрафов территориальных центров комплектования.
Об этом говорится в материале на портале Inseinin.
Какое решение ТЦК по штрафу можно обжаловать
Граждане имеют право обжаловать наложение территориальным центром комплектования штрафа за нарушение правил воинского учета.
"Обжалованию подлежит только постановление о наложении денежного штрафа. Обжаловать протокол о совершении правонарушения или представление в розыск невозможно", — подчеркнули юристы, комментируя ситуацию со штрафами.
Все основания для обжалования штрафов
В материале объяснили, какие есть три главных основания для обжалования штрафа от ТЦК.
Это:
- отсутствие состава административного правонарушения;
- пропуск срока привлечения к ответственности;
- наличие процессуальных нарушений со стороны ТЦК.
Напомним, мы ранее писали о том, в каких случаях суды могут отменить штрафы от территориальных центров комплектования.
Добавим, мы сообщали о том, как проверить наличие штрафов от ТЦК.
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