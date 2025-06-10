Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Война Новости Экономика Спорт Видео
ИндустрииПогодаВойскоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноЕвровидение1ШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмПромоРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияХроникиКухняЕвровидениеАвтоЭксклюзивТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Военная экономика arrow Штраф от ТЦК — как можно обжаловать его в июне arrow

Штраф от ТЦК — как можно обжаловать его в июне

10 июня 2025 06:01
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Штрафы за нарушение воинского учета от ТЦК - основания для обжалования
Сотрудник ТЦК оформляет документы. Фото: Николаевский ТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Граждане, которые считают штраф, вынесенный ТЦК в отношении их персоны, незаконным, могут обжаловать его. Существует три основных основания для обжалования штрафов территориальных центров комплектования.

Об этом говорится в материале на портале Inseinin.

Реклама
Читайте также:

Какое решение ТЦК по штрафу можно обжаловать

Граждане имеют право обжаловать наложение территориальным центром комплектования штрафа за нарушение правил воинского учета.

"Обжалованию подлежит только постановление о наложении денежного штрафа. Обжаловать протокол о совершении правонарушения или представление в розыск невозможно", — подчеркнули юристы, комментируя ситуацию со штрафами.

Все основания для обжалования штрафов

В материале объяснили, какие есть три главных основания для обжалования штрафа от ТЦК.

Это:

  • отсутствие состава административного правонарушения;
  • пропуск срока привлечения к ответственности;
  • наличие процессуальных нарушений со стороны ТЦК.

Напомним, мы ранее писали о том, в каких случаях суды могут отменить штрафы от территориальных центров комплектования.

Добавим, мы сообщали о том, как проверить наличие штрафов от ТЦК.

штраф военный учет ТЦК и СП военнообязанные обжалование
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации