Штрафы за нарушение воинского учета от ТЦК - основания для обжалования

Сотрудник ТЦК оформляет документы. Фото: Николаевский ТЦК

Граждане, которые считают штраф, вынесенный ТЦК в отношении их персоны, незаконным, могут обжаловать его. Существует три основных основания для обжалования штрафов территориальных центров комплектования.

Об этом говорится в материале на портале Inseinin.

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Граждане имеют право обжаловать наложение территориальным центром комплектования штрафа за нарушение правил воинского учета.

"Обжалованию подлежит только постановление о наложении денежного штрафа. Обжаловать протокол о совершении правонарушения или представление в розыск невозможно", — подчеркнули юристы, комментируя ситуацию со штрафами.

Все основания для обжалования штрафов

В материале объяснили, какие есть три главных основания для обжалования штрафа от ТЦК.

Это:

отсутствие состава административного правонарушения;

пропуск срока привлечения к ответственности;

наличие процессуальных нарушений со стороны ТЦК.

Напомним, мы ранее писали о том, в каких случаях суды могут отменить штрафы от территориальных центров комплектования.

Добавим, мы сообщали о том, как проверить наличие штрафов от ТЦК.