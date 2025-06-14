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Головна Економіка В Україні можуть змінити порядок сплати штрафів від ТЦК — деталі

В Україні можуть змінити порядок сплати штрафів від ТЦК — деталі

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Дата публікації: 14 червня 2025 10:12
Умови сплати штрафів від ТЦК хочуть змінити — новий порядок
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Що зміниться у сплаті штрафів від ТЦК Що загрожуватиме порушникам у разі несплати штрафу

У Верховній Раді України зареєстрували новий законопроєкт щодо відповідальності за порушення правил військового обліку та мобілізації. Документ передбачає зміни у процедури сплати штрафів та встановлює механізм залучення порушників до громадських робіт.

Новини.LIVE розповідають, як може змінитися процедура сплати штрафів від ТЦК.

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Законопроєкт №13350 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо особливостей притягнення громадян до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію", зареєстрував у ВР народний депутат Георгій Мазурашу. 

Автори ініціативи в пояснювальній записці вказали, що її метою зокрема є уточнення порядку притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, у тому числі шляхом можливості добровільно та оперативно сплатити накладений штраф у розмірі від 10% до 50% від мінімального визначеного статтею розміру.

Що зміниться у сплаті штрафів від ТЦК

Нардепи пропонують внести зміни до частини п’ятої статті 283 КУпАП та встановити новий порядок виконання постанови у справі про адміністративне правопорушення.

Постанова вважатиметься виконаною у разі сплати протягом:

  • 2 календарні дні з дня набрання такою постановою законної сили не менше 10% розміру штрафу;
  • 4 календарні дні — не менше 20%;
  • 6 календарних днів — не менше 30%;
  • 8 календарних днів — не менше 40%;
  • 10 календарних днів — не менше 50%.

Що загрожуватиме порушникам у разі несплати штрафу

Якщо особа, отримавши відповідну постанову, протягом 30 днів з моменту набрання документом законної сили не сплатить штраф, то він підлягатиме примусовому стягненню за умови, що:

  1. Заробітна плата такої особи перевищує мінімальну зарплату на суму штрафу.
  2. Грошові накопичення особи перевищують суму штрафу.

У разі неможливості примусового стягнення штрафу таких осіб пропонують залучати до громадських робіт з метою забезпечення умов для заробітку необхідних для сплати штрафу коштів.

Новий закон у разі прийняття набере чинності наступного дня після опублікування.

Раніше ми пояснювали, чому розмір штрафів за порушення правил військового обліку та мобілізацій може бути різним.

Також дізнавайтеся, кого та чому не оштрафують за неявку до ТЦК. 

штрафи порушення гроші ТЦК та СП ухилянти
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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